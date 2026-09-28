Diario Libre realizó un recorrido en la Feria Internacional del Libro 2026 y pudo conversar con varios jóvenes que están aprovechando esta celebración del libro y la cultura para adquirir diversas obras y fortalecer el hábito de la lectura.

Chicos y chicas, universitarios, en grupo o solos, los jóvenes se han manifestado en esta Feria y han demostrado que a los jóvenes dominicanos no solo les gusta bailar y comer, sino que también la lectura forma parte de sus costumbres favoritas.

En su libro Ética a Nicómaco el gran filósofo griego Aristóteles escribió una frase que ha quedado grabada en los anales de la historia como prueba de la importancia de formar hábitos saludables desde la juventud:

«Adquirir desde jóvenes tales o cuales hábitos no tiene poca importancia: tiene una importancia absoluta».

Jóvenes de secundaria

Durante el recorrido realizado la mañana de este lunes Diario Libre pudo conversar con un grupo de estudiantes de secundaria que son el ejemplo vivo de esa frase aristotélica. Ellos se veían muy entusiasmados por el hecho de encontrarse en el lugar, observaban los libros y discutían entre sí cual debían llevarse.

"Estamos en la feria porque nos gusta el anime y los libros de intriga. Aconsejamos a los adolescentes como nosotros que lean, ya que leer te mejora el léxico y te ayuda a crecer mentalmente", comentaron los jóvenes.

Los chicos agregaron que leer literatura les ha ayudado a mejorar la manera como se expresan y también les ha quitado el miedo escénico, razón por la cual se sienten más confiados a la hora de hablar frente a un grupo de personas.

Por último, los estudiantes aprovecharon la oportunidad para exhortar a sus contemporáneos que inicien a leer con libros como "El principito", el cual, aseguran, es de fácil lectura para adolescentes. Cuando se les preguntó qué nivel están cursando en la escuela, dijeron que son estudiantes de segundo y tercero de secuendaria.

Jóvenes de otros países también disfrutan de la Feria

Frida Trego, joven mexicana que se encuentra de visita en el país, aseguró que ha disfrutado mucho la Feria del Libro de la República Dominicana. La definió como muy grande, completa y vasta, ya que tiene espacio para todos "desde los más chicos hasta los más adultos".

"He visto libros de temáticas profundas, también cuentos y poemas. Me parece que se pensó en esta Feria para que todo el mundo se sienta parte", expresó la joven turista.

Aseguró también que en comparación con ferias del libro que ha visto en otros lugares la de Santo Domingo le ha resultado muy variada y amplia. En su caso particular dijo que sus libros favoritos son relativos a los temas de psicología o la mente.

"Aquellos que te ayudan a pensar y a observar las cosas desde otra perspectiva", explicó.

Los libros y el emprendimiento también van de la mano

Pamela Martínez es una joven que, junto a su hermana, creó la librería puertoplateña Books World (BW), que se especializa en literatura juvenil y contemporánea, aunque ya hoy en día venden todo tipo de libros.

"Los jóvenes ya han incursionado en todo tipo de literatura, desde fantasía, romance, libros antiguos, ensayos, clásicos, autoayuda, entre otros, por eso hemos diversificado nuestra oferta", explicó la joven emprendedora.

Asegura que los primeros días de la Feria han sido bastante buenos, y es específicamente a partir de las 5 de la tarde cuando asisten mayor cantidad de personas y ellos han podido vender más libros.

"La gente saca de su tiempo luego de sus obligaciones para disfrutar de las grandes ofertas que tiene la feria del libro", dijo Martínez.

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Más información sobre la Feria

"Abre un libro, abre un mundo" es el lema que acompaña la 28.ª edición de la Feria Internacional del Libro de Santo Domingo, que se inició oficialmente el pasado jueves 24 de septiembre, en la Plaza de la Cultura.

Llega con una temática que evidencia la intención de atraer al público infantil y juvenil, sin ignorar las necesidades de aquellos de gustos más ambiciosos, los adultos.

En el acto inaugural, celebrado la noche del pasado miércoles 23 de septiembre en el Teatro Nacional, se destacó al escritor dominicano José Mármol, a quien está dedicada la feria.

La ceremonia reunió a autoridades, escritores, representantes del cuerpo diplomático y gestores culturales.

El encuentro cultural se extenderá hasta el 4 de octubre y contempla unas 600 actividades, con la participación de alrededor de 70 escritores de distintos países.

Como país invitado de honor, Panamá tendrá una amplia representación cultural durante la feria.

La embajadora Yira Elena Ramonet García destacó que, para su país, participar en la Feria Internacional del Libro de Santo Domingo constituye un privilegio y una oportunidad para mostrar la riqueza cultural de una nación marcada históricamente por el encuentro entre mares, continentes, culturas y pueblos.