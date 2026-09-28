Talisa Justiniano, hija de José Alberto "El Canario", representará a RD en Miss Teen Universe 2026

Talisa Justiniano, Miss Teen Universe República Dominicana, representará al país en el certamen internacional que se celebrará en Camboya. ( CEDIDA POR TALISA JUSTINIANO )

Talisa Justiniano, actual Miss Teen Universe República Dominicana, se prepara para representar al país en Miss Teen Universe 2026, certamen internacional que se celebrará del 19 al 26 de octubre en Phnom Penh y Siem Reap, Camboya.

La joven dominicana llega a la competencia internacional después de conquistar la corona nacional y desarrollar un perfil artístico que combina modelaje, actuación y música, disciplinas que ha cultivado de manera paralela a su preparación para los escenarios de belleza y liderazgo juvenil.

Como parte de las actividades previas al certamen, se encuentra abierta la votación de People´s Choice, mediante la cual la candidata más votada puede obtener un pase directo al Top 14 de Miss Teen Universe 2026.

La votación comenzó el 22 de septiembre y permanecerá disponible hasta el 25 de octubre a las 5:00 de la tarde, hora de Camboya.

Quienes deseen apoyar a Talisa pueden participar a través del enlace disponible en la biografía de las cuentas oficiales del certamen o mediante el código QR publicado por la organización.

Una joven vinculada al arte

Más allá de su participación en los concursos de belleza, Talisa Justiniano ha construido una trayectoria vinculada a diferentes expresiones artísticas. Es modelo, actriz y pianista, una combinación de disciplinas que forma parte de su preparación y de la identidad que proyecta como joven artista dominicana.

Su experiencia en el modelaje también ha alcanzado escenarios internacionales. Entre sus participaciones destaca su presencia en New York Fashion Week, donde formó parte de una pasarela en colaboración con la reconocida diseñadora dominicana Giannina Azar.

Esta experiencia le permitió ampliar su contacto con la industria de la moda y sumar una plataforma internacional a una trayectoria que también incluye la actuación y la música.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/28/talisa-justiniano-2-9423aa74.jpeg Talisa Justiniano, Miss Teen Universe República Dominicana, desfila durante una presentación de moda, mostrando su experiencia en las pasarelas internacionales. (CEDIDA POR TALISA JUSTINIANO)

Hija de José Alberto "El Canario"

Talisa es hija del reconocido salsero dominicano José Alberto "El Canario", artista de amplia trayectoria internacional en la música tropical.

Aunque creció vinculada a un entorno artístico, su desarrollo profesional ha tomado distintas vertientes. La joven ha construido una identidad propia a través de la música, la actuación, el modelaje y los certámenes de belleza.

Su relación con el mundo artístico familiar constituye parte de su historia, pero su preparación la ha llevado a desarrollar intereses y experiencias en diferentes disciplinas.

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Una decisión que marcó su camino

Cuando apenas tenía 16 años, Talisa decidió presentarse por iniciativa propia al casting de Miss Teen Universe República Dominicana.

En aquel momento, su padre se encontraba desarrollando su carrera musical y viajando internacionalmente, por lo que Talisa acudió al proceso de selección de manera independiente.

Aquella decisión terminó convirtiéndose en el punto de partida de una experiencia que posteriormente la llevaría a obtener la corona nacional y a proyectarse hacia escenarios internacionales.

El proceso también le permitió integrar las distintas áreas en las que se ha desarrollado y asumir una preparación enfocada en su participación en competencias de carácter internacional.

Rumbo a Camboya

Ahora, como Miss Teen Universe República Dominicana, Talisa Justiniano se prepara para asumir el reto de representar la bandera dominicana en Camboya.

El certamen reunirá a representantes de diferentes países en una plataforma que combina belleza, liderazgo, preparación y crecimiento personal.

Para la joven dominicana, la participación representa la continuidad de un proceso que comenzó con una decisión personal y que ahora la coloca ante un escenario internacional.

Su presencia en Miss Teen Universe 2026 también abre la posibilidad de que el público dominicano acompañe activamente su recorrido, tanto mediante el seguimiento de la competencia como a través de la votación de People´s Choice.

El respaldo del público

La votación popular constituye una de las vías mediante las cuales los seguidores de Talisa pueden respaldar su participación antes de que comience la competencia internacional.

El objetivo es conseguir el mayor respaldo posible para optar por el pase directo al Top 14, de acuerdo con el mecanismo establecido por la organización del certamen.

República Dominicana ya tiene representante. Talisa Justiniano se prepara ahora para llevar la bandera nacional hasta Camboya y continuar una historia que comenzó cuando, con apenas 16 años, decidió presentarse por iniciativa propia a un casting.

Su recorrido reúne modelaje, actuación, música y belleza, disciplinas que forman parte de la identidad que proyectará durante su participación internacional.

El respaldo del público dominicano puede acompañarla en este nuevo capítulo de su trayectoria mientras se prepara para representar al país en Miss Teen Universe 2026.