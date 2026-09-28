Unapec otorga Doctorado Honoris Causa al escritor José Mármol

Erik Pérez Vega y José Mármol durante el acto de investidura. ( JUAN GUIO )

Durante un acto solemne desarrollado en el Teatro Nacional, la Universidad APEC (Unapec) entregó el título de Doctor Honoris Causa al escritor, poeta, ensayista y filósofo José Mármol, a quien está dedicada la 28º Feria Internacional del Libro Santo Domingo 2026.

Esta es la máxima distinción que entrega la alta casa de estudios y fue concedida a Mármol en reconocimiento a una trayectoria de más de cuatro décadas vinculada a la literatura, la reflexión filosófica, la educación y la promoción de la cultura dominicana.

La ceremonia tuvo lugar en la Sala Carlos Piantini del Teatro Nacional Eduardo Brito y reunió a autoridades académicas, representantes del sector educativo, escritores, intelectuales y personalidades de la vida cultural y empresarial del país.

Al destacar los méritos del homenajeado, el rector de Unapec, Erik Pérez Vega, señaló que la distinción reconoce una trayectoria que ha contribuido al desarrollo de las letras dominicanas, la reflexión filosófica y la promoción de valores vinculados a la formación humanística.

"Para la Universidad APEC constituye un gran honor poder reconocer con el otorgamiento del título de Doctor Honoris Causa al poeta, ensayista y filósofo José Mármol, una de las figuras más prominentes de la literatura dominicana contemporánea", expresó Pérez Vega.

La semblanza de Mármol fue leída por Alejandro Moscoso Segarra, decano de la Facultad de Derecho y Humanidades de Unapec.

Un llamado a la reflexión

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/29/whatsapp-image-2026-09-28-at-84839-pm-0e358109.jpeg La ceremonia contó con la presencia de la primera dama de la República, Raquel Arbaje; el ministro de Cultura, Roberto Ángel Salcedo; Norma Rivera de Vargas, presidenta del Consejo de Pasados Presidentes, y el Lic. Carlos Alberto Ortega, presidente de la entidad. (JUAN GUIO)

Al recibir el título de Doctor Honoris Causa de la Universidad APEC (Unapec), el escritor, poeta, ensayista y filósofo José Mármol centró su discurso en la importancia de la educación, la defensa del pensamiento crítico y los desafíos éticos que plantea el avance tecnológico.

Mármol sostuvo que la educación debe formar ciudadanos libres, con capacidad de razonamiento, conciencia moral y valores humanos, un ideal que, a su juicio, mantiene plena vigencia en el siglo XXI.

Señaló que, pese al incremento de la inversión educativa, persisten importantes desafíos en la calidad de los aprendizajes y las competencias de los estudiantes, por lo que consideró fundamental fortalecer la formación técnica, pedagógica y humanística de los docentes.

También advirtió sobre los riesgos de una incorporación irreflexiva de la tecnología y la inteligencia artificial. Planteó que estas herramientas deben estar al servicio de la capacidad creativa y transformadora del ser humano, y no sustituir facultades esenciales como pensar, crear, desarrollar el lenguaje y preservar la memoria.

En ese sentido, abogó por una mirada equilibrada que evite tanto el rechazo a la tecnología como su adopción sin límites.

El escritor vinculó estos desafíos con la necesidad de preservar una perspectiva humanística frente a la acelerada digitalización, al advertir sobre las consecuencias de una tecnología desvinculada de principios éticos y de la dignidad humana.

En la parte final de su intervención, Mármol se refirió a su relación con la escritura y la poesía, que definió como una necesidad vital y una forma de preservar la memoria, la identidad y la condición humana.

Afirmó que escribe para pensar, sentir y dejar una huella de su existencia, al tiempo que reivindicó la responsabilidad del ser humano de construir y transformar su mundo, en lugar de destruirlo.