Abinader recibe a Miss Mundo 2026, Joheirry Mola, y le entrega Medalla Presidencial al Mérito Civil

El presidente Abinader otorgó a la reina de belleza la Medalla Presidencial al Mérito Civil. ( CEDIDA POR LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA )

El presidente Luis Abinader recibió este lunes en el Palacio Nacional a la dominicana Joheirry Mola, quien recientemente conquistó la corona de Miss Mundo 2026 y se convirtió en la segunda representante de República Dominicana en alcanzar este título internacional.

De acuerdo con una nota de prensa de la Presidencia, durante el encuentro el jefe de Estado felicitó a Mola por su histórico triunfo y por representar al país en el escenario internacional, luego de imponerse en la competencia celebrada en Nha Trang, Vietnam, el pasado 5 de septiembre.

Estuvo acompañado de la vicepresidenta Raquel Peña.

El presidente Abinader otorgó a la reina de belleza la Medalla Presidencial al Mérito Civil, en reconocimiento a su trayectoria, civismo y fe en el país.

Con esta medalla se distingue la dedicación y el orgullo que representa para la República Dominicana, ciudadanos destacados, conforme indica la nota.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/29/whatsapp-image-2026-09-29-at-44840-pm1-1406a1ce.jpeg El presidente Luis Abinader al medio; a la derecha la vicepresidenta Raquel Peña y a la izquierda la Miss Mundo 2026, Joheirry Mola. (CEDIDA POR LA PRESIDENCIA)

Regreso de la corona

La coronación de Joheirry Mola representa el regreso de la corona de Miss Mundo a República Dominicana 44 años después de que la comunicadora dominicana Mariasela Álvarez obtuviera el título en 1982.

Mola, de 24 años, es docente y comunicadora, y durante su participación en el certamen promovió mensajes vinculados con la educación, el servicio y el propósito.

En la etapa final, destacó la importancia de la enseñanza del inglés a los niños como una herramienta para ampliar sus oportunidades de aprendizaje y comunicación.

El presidente Abinader había celebrado públicamente a través de su red social X el triunfo de la dominicana tras su coronación, destacando que con su victoria hizo historia para la República Dominicana y que el país celebraba junto a ella la conquista de la corona mundial.

Actores presentes

Estuvieron presentes la presidenta de la organización Miss Mundo Dominicana, Diany Mota; la directora de Miss Mundo Dominicana, Diana Victoria Mota; la Miss Mundo Dominicana 1982, Mariasela Álvarez, entre otros.