La Fundación Sinfonía busca talento dominicano para el conservatorio internacional OAcademy

La beca está dirigida a instrumentistas orquestales dominicanos de nivel avanzado. ( CEDIDA POR FUNDACIÓN SINFONÍA )

La Fundación Sinfonía abrió oficialmente el proceso de selección para la Beca para Jóvenes Instrumentistas Orquestales 2027, que permitirá a un joven músico dominicano incorporarse a OAcademy, el programa internacional de formación artística del Grupo Orquesta de Las Américas.

La beca está dirigida a instrumentistas orquestales dominicanos de nivel avanzado que buscan crecer artísticamente en un entorno que promueve la excelencia, el trabajo colaborativo y la innovación, y ofrece una experiencia educativa capaz de transformar su trayectoria.

OAcademy funciona como un conservatorio virtual con presencia en todo el continente, creado para acercar el talento a oportunidades que muchas veces quedan fuera de su alcance.

Su programa académico es curado por instituciones musicales de la talla del Royal Concertgebouw y el Curtis Institute of Music. Los participantes reciben formación personalizada de artistas y mentores de trayectoria internacional, mediante clases interactivas en vivo, módulos de liderazgo y espacios de intercambio cultural.

Como parte de su compromiso con la equidad y el acceso inclusivo a una educación musical de primer nivel, la Fundación Sinfonía cubrirá el costo total del programa para la persona becada. Este año se otorgará una beca.

¿Quién puede participar?

Pueden aplicar jóvenes instrumentistas orquestales dominicanos con formación sólida y experiencia comprobable, dispuestos a aprovechar al máximo esta oportunidad. Los requisitos y las pautas de audición están disponibles en la plataforma oficial de OAcademy.

Aplicación y requisitos: oacademy.live/apply

Desde que la iniciativa arrancó en 2021, la Fundación Sinfonía ha apoyado la participación de talentos dominicanos sobresalientes en OAcademy, elegidos por mérito entre miles de postulantes de todo el continente.

Además, los jóvenes seleccionados pasan a formar parte de la comunidad de becarios "Talento Sinfonía", lo que les abre el acceso a nuevas oportunidades vinculadas a su desarrollo musical y profesional.

Te puede interesar Dos jóvenes dominicanos llegan a la Academia Latinoamericana de Música Avanzada