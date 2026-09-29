Dos maestros, un lenguaje en "Picasso & Tovar: acciones morfológicas"

La Alianza Francesa de Santo Domingo inauguró la exposición Picasso & Tovar: acciones morfológicas, una propuesta que establece un diálogo entre la obra gráfica del reconocido artista español Pablo Picasso y el universo de formas y signos desarrollado por el dominicano Iván Tovar.

La muestra, perteneciente a la Colección Báez Tavárez y bajo la curaduría de Alescar Ortiz, fue inaugurada en la Galería de la Alianza Francesa, donde permanecerá abierta al público hasta el próximo 27 de noviembre, con entrada gratuita.

El acto inaugural estuvo presidido por Thomas Ducroquet, director de la Alianza Francesa de Santo Domingo; Carlota Macedo, su coordinadora cultural; Carl Poirier, primer consejero de la Embajada de Francia en la República Dominicana.

Asimismo, Patrick Bosdure, consejero de Cooperación y Acción Cultural; Daniela Tovar, presidenta de la Fundación Iván Tovar; y los coleccionistas Fernando Báez Guerrero y Nancy Tavárez de Báez.

La exposición Picasso & Tovar: acciones morfológicas presenta una selección de grabados, libros-objeto y otras piezas, entre ellas la Suite Vollard de Picasso, a través de la cual se plantea un acercamiento a las búsquedas artísticas que conectaron a ambos creadores con el surrealismo y con la exploración de nuevas formas de representación.

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El recorrido también permite conocer una faceta de la relación de Iván Tovar con Francia, particularmente a través de su vínculo con José Pierre, crítico de arte y escritor francés, cuya relación con el artista dominicano se refleja en parte de las obras y materiales incluidos en la exposición.

En este sentido, Daniela Tovar, presidenta de la Fundación Iván Tovar, destacó que la trayectoria del artista estuvo marcada desde sus inicios por el reconocimiento a su talento, al recordar que, en abril de 1959, con apenas 17 años, presentó su obra en la Alianza Francesa, institución que tradicionalmente ha apostado por jóvenes talentos y propuestas prometedoras.

Agregó: "Este vínculo con Francia se consolidó en 1963, cuando se trasladó a ese país para continuar su formación artística gracias a una beca de estudios, experiencia que sería determinante en el desarrollo de su carrera y en la proyección internacional de su obra".

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/29/exposicion-tovar-otra-53c1d1b4.jpg Marianne de Tolentino, Daniela Tovar y Jorge Luis Durán. (CEDIDA)

Para Ortiz, curador de la exposición, tanto Picasso como Tovar abrazaron lo que en la contemporaneidad se conoce como "múltiples originales", exploraron diversas técnicas y alcanzaron distintos efectos pictóricos. Ambos rechazaron por completo el naturalismo académico y utilizaron la anatomía humana como un recipiente conceptual, desde el cual desarrollaron nuevas posibilidades expresivas y formales.

La exposición propone un diálogo entre dos universos artísticos que, aunque pertenecen a contextos y trayectorias diferentes, encuentran puntos de conexión en la investigación de las formas, los signos y el imaginario surrealista, acercando al público a las búsquedas creativas que marcaron las obras de Pablo Picasso e Iván Tovar.

Detalles

Picasso & Tovar: acciones morfológicas permanecerá abierta al público hasta el 27 de noviembre de 2026, con entrada libre, de lunes a viernes, de 9:00 de la mañana a 7:00 de la noche, y los sábados, de 9:00 de la mañana a 1:00 de la tarde.

Forma parte de la programación cultural de la Alianza Francesa de Santo Domingo, institución dedicada a la difusión de la lengua y la cultura francesas y al fortalecimiento de los intercambios culturales entre Francia, República Dominicana y el Caribe.

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