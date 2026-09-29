Jack Gleeson, el inolvidable rey Joffrey de "Game of Thrones", aterrizará en la Comic Con RD

Jack Gleeson, el inolvidable rey Joffrey de "Game of Thrones", estará en la Comic Con RD ( CAPTURA / HBO )

Santo Domingo se prepara para recibir una dosis de intriga y fantasía medieval directamente desde el continente de Westeros.

La organización de la Comic Con República Dominicana 2026 ha confirmado la participación estelar del aclamado actor irlandés Jack Gleeson, mundialmente consagrado por su interpretación del déspota y fascinante rey Joffrey Baratheon en la exitosa serie de HBO Game of Thrones.

El evento, que constituye el epicentro nacional para los entusiastas del cine, las series, los cómics y los videojuegos, se celebrará los días 24 y 25 de octubre en las instalaciones del Puerto Sansouci, consolidando a la capital dominicana como un punto neurálgico para las grandes figuras del entretenimiento internacional.

Gleeson se catapultó al estrellato global gracias a su magistral encarnación de Joffrey Baratheon, el cruel y mezquino monarca de las primeras temporadas de la adaptación televisiva de la saga literaria Canción de hielo y fuego, creada por George R. R. Martin.

Su capacidad para dotar de matices a uno de los personajes más aborrecidos —y a la vez elogiados por la crítica— de la historia de la televisión le valió el reconocimiento unánime de la industria y el favor de millones de fanáticos en todo el mundo.

Si bien su rol en Game of Thrones define su mayor hito en la cultura popular, la carrera artística de Gleeson abarca también incursiones en el cine de gran presupuesto y la televisión contemporánea, destacando en producciones como la icónica cinta Batman Begins (2005) y, más recientemente, en la exitosa serie de Netflix Sex Education.

Una experiencia inmersiva para los fanáticos

Durante su estancia en la República Dominicana, el actor sostendrá un encuentro cercano con la legión de seguidores de la serie.

La agenda oficial contempla dinámicas exclusivas que incluirán sesiones de fotografías, firmas de autógrafos y una intervención estelar en el escenario principal, donde Gleeson compartirá anécdotas inéditas sobre los secretos del rodaje, los desafíos de interpretar a un villano histórico y su perspectiva sobre la industria del entretenimiento.