José Pimentel Muñoz presenta en Santo Domingo biografía de Marcos Soto Tejeda

Ney Pellerano, José Pimentel Muñoz, Marcos Soto Tejeda, Marcia Ramírez de Soto y Patricia Soto Ramírez, durante la presentación del nuevo libro del periodista José Pimentel Muñoz. ( CEDIDA POR JOSÉ PIMENTEL MUÑOZ )

La historia de un joven nacido en una zona rural de San José de Ocoa que llegó a Santo Domingo y, con esfuerzo y perseverancia, logró destacarse en distintos ámbitos es el hilo conductor de Marcos Soto: un triunfador ocoeño que conquistó Santo Domingo, libro biográfico del periodista José Pimentel Muñoz.

La obra fue presentada en una tertulia celebrada en el gazebo de la parroquia Santa Cecilia, en el residencial José Contreras, donde el autor compartió con los asistentes algunos de los episodios más significativos de la vida de Soto Tejeda.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/29/whatsapp-image-2026-09-29-at-120818-pm-19e55164.jpeg Portada del libro Marcos Soto: un triunfador ocoeño que conquistó Santo Domingo. (CEDIDA POR JOSÉ PIMENTEL MUÑOZ)

A sus 87 años, el biografiado conserva una amplia trayectoria vinculada a su pueblo natal, San Cristóbal y Santo Domingo, donde ha cosechado reconocimiento tanto por su faceta deportiva como por su desempeño profesional y su aporte a la escritura.

Del béisbol a la banca

Uno de los capítulos destacados de su trayectoria está relacionado con el deporte. Soto Tejeda es uno de los dos sobrevivientes del equipo de béisbol que representó a República Dominicana en los IX Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe, celebrados en 1962 en Kingston, Jamaica, donde el país obtuvo la medalla de oro.

Su recorrido profesional también estuvo marcado por la banca. En 1984 obtuvo el título de Licenciado en Administración Bancaria y, posteriormente, en 2004, se graduó de Derecho.

En 1970 ingresó a la Superintendencia de Bancos como inspector auxiliar. Durante los 27 años que permaneció en esa institución ocupó distintas posiciones hasta llegar al cargo de intendente, del que se jubiló en 1997.

Pero la escritura también ocupa un espacio importante en su vida. A lo largo de los años, Soto Tejeda ha recogido en libros parte de sus experiencias, así como aspectos de la historia y la identidad de San José de Ocoa.

Entre sus publicaciones figuran Supervisión y fiscalización bancaria, Ocoa: veinte años de vivencias (1940-1960), Los apodos en San José de Ocoa, Historia de la Liga Interbancaria del Distrito Nacional (1958-1966), Anecdotario ocoeño y algunos apuntes genealógicos de familias ocoeñas, El Ocoa del siglo veinte e Iconografía de recuerdos ocoeños.

La nueva biografía de Pimentel Muñoz se suma así a ese ejercicio de preservar la memoria y reconstruir, a través de sus protagonistas, parte de la historia social y deportiva de una generación de dominicanos.