Mariasela Álvarez y Joheirry Mola: así fue el encuentro entre las dos Miss Mundo dominicanas

Joheirry Mola y Mariasela Álvarez durante su encuentro. ( INSTAGRAM: @MISSWORLD )

La historia de República Dominicana en Miss Mundo volvió a encontrarse en un momento muy especial. Joheirry Mola, actual Miss Mundo 2026, se reunió con Mariasela Álvarez, quien ganó la corona en 1982, en un encuentro que unió a dos generaciones de reinas dominicanas.

Han pasado 44 años desde que Mariasela llevó por primera vez la corona de Miss Mundo al país. Ahora, Joheirry retoma ese legado y vuelve a colocar al país en lo más alto del certamen.

Después de conocerla personalmente, Mariasela no ocultó su emoción y aseguró que la corona “no pudo haber caído en mejor persona”.

“Yo esperaba ese día con ansias desde hace muchos años y no pudo haber caído la corona en mejor persona. Ya la conocí hoy y era tal como yo la veía”, expresó la presentadora.

Una reina con los pies en la tierra

Uno de los aspectos que más llamó la atención de Mariasela fue la forma de ser de Joheirry. La ex Miss Mundo destacó que la joven mantiene los pies en la tierra a pesar de la atención y el reconocimiento que ha recibido.

“Es una chica muy bien, con los pies en la tierra y eso es importante, porque a veces este mundo de la belleza puede hacer que las chicas se obnubilen y que crean que son lo que no son. Todos somos seres humanos”, comentó.

Para Mariasela, esa sencillez será importante durante el año de reinado que ahora comienza Joheirry.

Más allá de la belleza

La exreina también recordó que Miss Mundo no se trata solamente de belleza. El certamen tiene un fuerte enfoque social y busca apoyar diferentes causas, especialmente aquellas relacionadas con niños que viven situaciones de violencia, abandono o desigualdad.

“Ella va a hacer un trabajo extraordinario durante este año”, afirmó Mariasela, quien también resaltó el trabajo de Julia Morley, presidenta de la organización, en favor de estas causas.

Joheirry tendrá así un año lleno de compromisos y actividades, en el que podrá llevar su mensaje y representar al país en distintos escenarios.

Un encuentro que celebra el legado dominicano

Mariasela contó que ya ha mantenido comunicación con Joheirry y que incluso recibió una invitación para participar en algunas de las actividades de su reinado.

“Ya me cursaron una invitación y vamos a ver cómo se desarrolla esto, pero eso será el año que viene”, explicó.

“Qué bonito para República Dominicana, dos mujeres dominicanas en el escenario”, expresó Mariasela.

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