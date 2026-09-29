Vela Zanetti: murales que sobreviven al paso del tiempo en República Dominicana

En la Parroquia Nuestra Señora de la Consolación, Vela Zanetti realizó en 1949 un conjunto de murales que recorre episodios de la vida de Jesús. ( DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ )

Hay artistas que dejan cuadros. José Vela Zanetti dejó paredes enteras convertidas en memoria.

Entre 1939 y 1960, el pintor español, exiliado tras la Guerra Civil Española, desarrolló en República Dominicana una de las etapas fundamentales de su trayectoria.

Durante esas dos décadas realizó más de un centenar de murales en iglesias, universidades, hospitales, instituciones públicas y edificios culturales. También dirigió la Escuela Nacional de Bellas Artes.

Su obra quedó inevitablemente vinculada a la época de Rafael Leónidas Trujillo, durante la cual recibió numerosos encargos oficiales.

Más de seis décadas después, sus murales permanecen en distintos puntos del país: algunos han sido restaurados, otros reciben mantenimiento preventivo y varios enfrentan los efectos del tiempo, la humedad y las condiciones de los edificios que los albergan.

Santo Domingo

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/28/mural-vela-zanetti-palacio-de-justicia-99187ed4.jpg Mural de Vela Zanetti en el Palacio de Justicia. (DIARIO LIBRE/ESTARLIN ROSA)

En el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, los murales "La concertación de la paz", sobre el encuentro entre taínos y conquistadores españoles, y "La creación de la real audiencia" fueron restaurados por el Poder Judicial entre septiembre y octubre de 2023.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/28/vela-zanetti-banreservas-dacf37cf.jpg Mural de Vela Zanetti en el Banco de Reservas de la calle Isabel La Católica. (DIARIO LIBRE/ESTARLIN ROSA)

En el edificio del Banco de Reservas de la calle Isabel La Católica se conserva otro mural, con alegorías a la identidad, el trabajo, el desarrollo social y la economía nacional. La obra no ha requerido restauración y se mantiene en buen estado.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/28/vela-zanetti-banco-central-a462da9b.jpg Mural La economía nacional, pintado en octubre de 1956. (CEDIDA POR EL BANCO CENTRAL)

También el Banco Central resguarda un mural de Vela Zanetti dedicado a la economía y el progreso nacional, con referencias al trabajo, la producción y la industria, pintado en 1956.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/28/vela-zanetti-palacio-6873604f.jpg Mural de Vela Zanetti en el antiguo Palacio Consistorial. (DIARIO LIBRE)

En la Sala Magna del Ayuntamiento del Distrito Nacional (antiguo Palacio Consistorial), Zanetti pintó un mural sobre la historia de Santo Domingo, desde los caciques taínos hasta el siglo XX.

Tras la caída de Trujillo, fueron modificados o retirados elementos que exaltaban al dictador. En 2022, el Ministerio de Cultura, a través del Cenacod, intervino la obra para estabilizarla, limpiarla y restaurarla.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/28/vela-zanetti-uasd-3a72a0a6.jpg Mural de Vela Zanetti en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA)

El mural de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) es considerado por Zoila Anitza Gutiérrez, decana de la Facultad de Artes, y María Elena Ditrén, directora de la Escuela de Crítica e Historia del Arte, como un archivo visual de la historia cultural dominicana y de la propia universidad.

Ubicado en el Salón Guarocuya Batista del Villar de la Facultad de Ciencias de la Salud, el mural dialoga con la medicina, la anatomía y el conocimiento científico, y fue restaurado en 2021.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/28/vela-zanetti-hospital-3-5e1169af.jpg El mural de Vela Zanetti en el Hospital Dr. Salvador B. Gautier se encuentra en el Salón de Directores. (DIARIO LIBRE/ESTARLIN ROSA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/28/vela-zanetti-hospital-2-ac7145f5.jpg La obra presenta signos de deterioro. (DIARIO LIBRE/ESTARLIN ROSA) ‹ >

Otro caso es "La protección de la familia", en el Hospital Dr. Salvador B. Gautier, realizada en 1951 con la técnica de caseína.

La obra presenta signos de deterioro y estuvo expuesta a filtraciones. Durante el remozamiento del hospital en 2026 se planteó la necesidad de protegerla.

El Centro Nacional de Conservación de Obras de Arte y Documentos (Cenacod) había identificado previamente daños asociados, entre otros factores, a la humedad. La dirección del hospital informó que el mural será protegido durante la intervención del área y que posteriormente se solicitará su restauración.

San Cristóbal

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/28/vela-zanetti-san-cristobal-2-58b6da50.jpg El trabajo artístico de Vela Zanetti en la Parroquia Nuestra Señora de la Consolación es impresionante. (DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ) https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/28/vela-zanetti-san-cristobal-34317b31.jpg La iglesia recibe el nombre de la Capilla Sixtina del Caribe. (DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ) ‹ >

En la Parroquia Nuestra Señora de la Consolación, Vela Zanetti realizó en 1949 un conjunto de murales que recorre episodios de la vida de Jesús y que le ha valido al templo el nombre de la "Capilla Sixtina del Caribe".

El Cenacod realizó un importante rescate técnico de las obras en 2013, pero nuevas filtraciones de agua representan un riesgo para su conservación.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/28/vela-zanetti-penitenciaria-2ecd8390.jpg El mural de Vela Zanetti en la Escuela Nacional Penitenciaria. (DIARIO LIBRE/ESTARLIN ROSA)

El histórico Castillo del Cerro, construido originalmente para Trujillo, también conserva murales del artista con escenas de la vida de Jesús. Hasta el momento, no se ha informado de un programa reciente de restauración para estas piezas en el espacio que funciona como la sede de la Escuela Nacional Penitenciaria.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/28/vela-zanetti-loyola-62d1ecf2.jpg Mural de Vela Zanetti en el Instituto Politécnico Loyola. (DIARIO LIBRE/ESTARLIN ROSA)

En el Instituto Politécnico Loyola, sus murales de principios de los años 40 recorren la historia social dominicana desde la llegada de Colón hasta la era de Trujillo. El centro ha asumido su preservación como parte de su identidad y creó la Galería de Arte Vela Zanetti para custodiar y dar seguimiento a las obras.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/28/whatsapp-image-2026-09-23-at-114813-am1-4edd9f62.jpeg El Monumento a los Héroes de la Restauración alberga 18 piezas de Vela Zanetti. (DIARIO LIBRE/ANEUDY TAVÁREZ) https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/28/whatsapp-image-2026-09-23-at-114813-am2-eb5c4c9f.jpeg Una de las obras de Vela Zanetti en Santiago. (DIARIO LIBRE/ANEUDY TAVÁREZ) ‹ >

Santiago

El Monumento a los Héroes de la Restauración conserva 18 piezas de Vela Zanetti realizadas en la década de 1950. En 2024 comenzó la restauración de ocho murales del quinto piso, afectados por las condiciones ambientales y la presencia de un hongo.

Los trabajos incluyeron fumigación y restauración especializada, mientras que en otros niveles se realizaron labores de conservación preventiva.

El conjunto permite apreciar además distintas técnicas: algunas obras fueron pintadas sobre lienzo y luego instaladas en las paredes, mientras otras fueron ejecutadas directamente sobre el muro.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/28/whatsapp-image-2026-09-28-at-14843-pm-5469b5b9.jpeg Vela Zanetti también plasmó su arte en la Basílica Catedral Nuestra Señora de la Altagracia. (DIARIO LIBRE/PATRICIA HEREDIA)

Higüey

En la Basílica Catedral Nuestra Señora de la Altagracia, dos grandes composiciones reúnen religión, historia e identidad dominicana. Una aborda el acontecimiento altagraciano y la historia de la Virgen; la otra desarrolla distintos misterios y dogmas marianos. Ambas incorporan símbolos de Higüey, escenas de la vida dominicana, campesinos y personajes locales.

Según el sacerdote Raysi Guerrero, los murales se mantienen en buen estado y han recibido limpiezas puntuales, además de un cuidado permanente.

El recorrido por estas obras revela un patrimonio que ha logrado sobrevivir durante décadas, pero también los distintos desafíos que plantea su conservación.

Laura Ortiz Güichardo Periodista de Revista. Le apasiona escribir sobre salud mental y relaciones de pareja. De no ser periodista, sería psicóloga con un blog.

Patricia Heredia Periodista egresada de la UASD. Docente universitaria, con especialidad en Educación y Nuevas Tecnologías.