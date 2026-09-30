El mapa de los conciertos cambia en República Dominicana

El mapa de los conciertos en República Dominicana suma nuevos escenarios, como Arena Banreservas o Arena Santo Domingo. ( PRESIDENCIA RD / DIARIO LIBRE LUDIS TAPIA )

Sin tomar en cuenta los teatros, ¿dónde cabe un concierto de 10,000 personas en República Dominicana?

La pregunta tiene más importancia de la que parece. Un artista puede tener suficiente convocatoria para llenar una arena, pero quedarse corto para un estadio. Y montar un espectáculo para 20,000 o 30,000 personas cuando la demanda real es de 10,000 convirtiendo el tamaño del recinto en un problema.

Los costos de producción son altos, los patrocinios están concentrados y la taquilla no siempre alcanza por sí sola para sostener un espectáculo. En 2025, Diario Libre describió precisamente ese escenario: conciertos pospuestos o cancelados en un mercado afectado por los costos, la disponibilidad de escenarios y la concentración de los patrocinios.

A eso se suma una particularidad dominicana: buena parte de los escenarios de mayor capacidad son instalaciones deportivas que deben transformarse cada vez que reciben un concierto.

En ese contexto aparece Arena Santo Domingo, cuya apertura está prevista para noviembre de 2026 en la avenida Jacobo Majluta, con capacidad anunciada de entre 9,000 y 9,500 espectadores sentados y hasta 13,000 con público de pie.

Pero la nueva arena es solo una parte de una historia más amplia: la de un país que ha tenido que encontrar distintas maneras de acomodar su mercado de espectáculos.

El Malecón Deportivo de Santo Domingo es otro espacio que se ha consolidado como un moderno escenario al aire libre para conciertos, festivales y presentaciones artísticas multifuncionales.

Este espacio recuperado por la Alcaldía del Distrito Nacional cuenta con una extensión de 1.7 km a lo largo del litoral marino, diseñado para integrar la recreación, el deporte y la cultura.

La capacidad de este esapcio quedó demostrada con El Finetazo, organizado por Fineta Records junto a la Alcaldía del Distrito Nacional. Más de 15 mil personas se unieron de forma gratuita.

Los grandes escenarios

En la parte superior de esa estructura está el Estadio Olímpico Félix Sánchez.

Su capacidad deportiva ronda los 24,500 asientos, de acuerdo con las autoridades, mientras que para conciertos se han manejado cifras mucho mayores, dependiendo de la configuración utilizada.

Es un recinto que nació para el deporte, pero que terminó convirtiéndose también en uno de los principales escenarios musicales del país.

Su reciente remodelación, realizada de cara a compromisos deportivos internacionales, incluyó gradas, iluminación, campo de juego y otras áreas de la instalación. El propio Ministerio de Deportes ha señalado que cuenta con más de 24,000 asientos.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/07/c16effdede622bc52690b8bb3864b13f-6431e7c4.jpg Imagen del Estadio Olímpico Félix Sánchez. (DIARIO LIBRE / LUDUIS TAPIA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/07/8106af904f6a7d437d4ad7df45102641-695db11f.jpg Imagen del Estadio Olímpico Félix Sánchez. (DIARIO LIBRE / LUDUIS TAPIA) ‹ >

El Estadio Quisqueya Juan Marichal funciona bajo una lógica parecida. Su capacidad deportiva es considerablemente menor que la que puede alcanzar un concierto cuando se utiliza el terreno para público y producción.

Ese modelo explica buena parte de la historia reciente de los grandes espectáculos dominicanos: el estadio se convierte, por unos días, en una sala de conciertos.

El problema es que hacerlo tiene un costo.

Hay que proteger el terreno, montar estructuras, instalar sonido, iluminación, pantallas, áreas VIP, controles de acceso y toda la infraestructura necesaria para convertir un recinto deportivo en un espacio de entretenimiento.

Santiago juega su propio partido

En Santiago, el Estadio Cibao tiene capacidad oficial para 18,077 espectadores en su configuración deportiva. Esa cifra, sin embargo, no puede trasladarse automáticamente a un concierto.

El escenario, la producción y las áreas de seguridad cambian la distribución del espacio. Juan Luis Guerra puso este escenario en el radar tras su presentación, tras él artistas internacionales, como Arcángel, empezaron a ver este recinto como una opción viable.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/21/juan-luis-guerra-y-su-noche-historica-en-el-estadio-cibao-b946ee10.jpg Concierto de Juan Luis Guerra en el Estadio Cibao. (ARCHIVO)

La ciudad también cuenta con la Gran Arena del Cibao Dr. Oscar Gobaira, con una capacidad deportiva de 8,768 personas y una configuración para eventos artísticos que ronda las 6,650 localidades.

Ahí se encuentra otra de las claves del negocio: el aforo que aparece en la ficha de un recinto no necesariamente es el aforo que tendrá un concierto.

Cada montaje cuenta una historia diferente

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/22/publico-4f377083.jpg Imágenes del Centro Olímpico durante la primera edición del Festival Capitalia 2024. (SUMINISTRADA POR JOEL GARCÍA)

El Centro Olímpico Juan Pablo Duarte merece una mirada aparte.

En el mismo complejo conviven instalaciones que fueron construidas o remodeladas principalmente para competencias deportivas y que, en distintos momentos, también han servido para actividades artísticas y de entretenimiento.

Un ejemplo reciente es el Estadio de Softbol A, que fue completamente remozado en 2026 como parte de la preparación de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. La intervención incluyó graderías, 875 butacas, iluminación, pantalla de transmisión, área VIP y otras mejoras.

Los estadios de softbol del Centro Olímpico no son una novedad dentro de la infraestructura multiuso de la ciudad. Ya en los Juegos Panamericanos de 2003 fueron utilizados como escenarios de competencia y posteriormente han acogido distintas actividades.

La reciente inversión para los Juegos de 2026 vuelve a poner esas instalaciones en mejores condiciones y amplía las posibilidades de uso del complejo.

Es una característica muy dominicana: infraestructura creada para el deporte que termina formando parte también de la oferta disponible para espectáculos.

Un escenario de mediana escala

Dentro de los espacios destinados a la realización de actividades y espectáculos en Santo Domingo se encuentra el Óvalo de la Feria Ganadera, también conocido como Óvalo Ecuestre de la Ciudad Ganadera.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/22/whatsapp-image-2025-06-08-at-102311-am-1-60ddacc3-c6df03b4.jpeg El artista urbano boricua Jhayco, con su gira internacional Vida Rockstar, en el Óvalo de la Feria Ganadera. (CEDIDA POR LA PRODUCCIÓN)

El recinto se ha convertido en una alternativa para eventos de mediana escala, especialmente aquellos que buscan mantener una mayor cercanía entre el público y los artistas.

El espacio está ubicado en el kilómetro 6½ de la avenida George Washington (El Malecón), casi en la intersección con la avenida Núñez de Cáceres, en el sector El Portal, Santo Domingo, República Dominicana.

Su capacidad estimada se sitúa entre 2,000 y 3,000 personas, lo que permite albergar presentaciones y actividades con un aforo considerable, sin perder la sensación de proximidad característica de recintos de menor dimensión.

Como parte de las condiciones habituales de acceso, el recinto establece restricciones para determinados artículos. Entre ellas se encuentra la prohibición de cámaras profesionales de fotografía y video, armas, envases de vidrio, bebidas y alimentos. Estas disposiciones forman parte de las medidas aplicadas para regular el ingreso del público durante la celebración de los eventos.

El siguiente escalón

La Arena Banreservas Virgilio Travieso Soto, con capacidad para 8,270 espectadores, representa otro tipo de escenario: un espacio cerrado y multipropósito, más manejable para determinadas producciones.

En Santiago, la Gran Arena del Cibao ocupa una posición similar.

Y ahora aparece Arena Santo Domingo, con una escala mayor y una capacidad flexible de hasta 13,000 personas.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/16/arena-santo-domingo-el-nuevo-recinto-ubicado-en-la-jacobo-majluta-8fe49e4c.jpeg Arena de Santo Domingo (DIARIO LIBRE / LUDUIS TAPIA)

La diferencia no está solamente en el número.

Un recinto cerrado permite trabajar con mayor control sobre iluminación, sonido, climatización, montaje y experiencia del público. También puede reducir la dependencia de las condiciones climáticas, un factor que siempre pesa cuando el concierto se realiza al aire libre.

El problema no siempre es llenar

Para un promotor, llenar un estadio no necesariamente significa que el negocio sea mejor.

Si un artista vende 10,000 boletos y el recinto tiene capacidad para 25,000, quedan dos problemas .

vende y el tiene capacidad para 25,000, quedan dos . El primero es visual: un concierto puede sentirse vacío cuando el público ocupa apenas una parte del espacio disponible.

El segundo es económico: producir para un estadio implica una escala de montaje que puede resultar desproporcionada para la demanda real.

Y en República Dominicana hay otro elemento: la dependencia de los patrocinios.

Los costos de traer artistas internacionales, transportar equipos y montar espectáculos son elevados. Saymon Díaz ha explicado que la condición insular del país encarece la producción porque un artista puede necesitar varios días para completar su operación en territorio dominicano, frente a las facilidades logísticas que existen en mercados conectados por carretera.

Por eso, la capacidad correcta puede ser tan importante como el artista.

El país, por tanto, no tiene un solo modelo de escenario. Tiene estadios que se transforman, arenas de diferentes tamaños, anfiteatros con una identidad propia y nuevas instalaciones que comienzan a ocupar espacios intermedios. Ese es probablemente el cambio más interesante.

Escala Recinto Capacidad aproximada para conciertos Megaespectáculos Estadio Olímpico Félix Sánchez Hasta 50,000* Grandes conciertos Estadio Quisqueya Juan Marichal Alrededor de 25,000* Grandes conciertos en Santiago Estadio Cibao 18,077* Arena media-grande Arena Santo Domingo 9,000–9,500 sentados / hasta 13,000 de pie Arena Arena Banreservas Hasta 8,270* Arena Gran Arena del Cibao Aproximadamente 6,650 Anfiteatro Altos de Chavón 5,000 *El aforo efectivo de un concierto puede variar según la ubicación y tamaño del escenario, las áreas técnicas, seguridad, zonas VIP y distribución del público.