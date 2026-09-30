"Dragon Ball Super: Beerus": ¿cuándo se estrena y cuántos episodios tendrá?

a historia de Goku y sus aliados volverá a las pantallas con una nueva mirada sobre uno de los capítulos más importantes de la franquicia creada por Akira Toriyama. "Dragon Ball Super: Beerus", una versión revisada y reestructurada de los primeros arcos del anime estrenado en 2015, llegará con una propuesta más compacta y una renovación de buena parte de su apartado visual.

La producción de Toei Animation tiene previsto su estreno en Japón el domingo 11 de octubre de 2026, mientras que su distribución internacional se perfila a través de Crunchyroll. Además, el primer episodio tendrá una presentación anticipada durante la New York Comic Con, el 8 de octubre.

Uno de los principales detalles que ha despertado el interés de los seguidores es su duración. De acuerdo con información difundida por el reconocido filtrador de la industria @SugoiLITE, "Dragon Ball Super: Beerus" estará compuesto por 19 episodios. El dato ha sido recogido por distintos medios especializados, aunque la cifra de episodios todavía debe considerarse como información reportada y no como una confirmación formal de Toei Animation.

La cantidad representa una reducción considerable frente a la emisión original de "Dragon Ball Super", que contó con 131 episodios entre 2015 y 2018. Los tres primeros arcos que ahora serían reconstruidos ocuparon más de 40 capítulos en aquella versión.

Una versión más condensada de "Dragon Ball Super"

"Dragon Ball Super: Beerus" no plantea una continuación de la historia, sino una reconstrucción de sus primeros acontecimientos, con nuevos trabajos de animación, escenas rehechas y una narración más concentrada.

La intención es presentar de manera más directa el comienzo de la etapa en la que Goku y Vegeta entran en contacto con una escala de poder completamente nueva, marcada por la aparición de los dioses de la destrucción y los universos paralelos.

La nueva edición reunirá, según los reportes disponibles, tres arcos argumentales:

La llegada de Beerus y "La batalla de los dioses"

La historia comienza con el despertar de Beerus, el Dios de la Destrucción, después de un largo período de sueño. Tras conocer la existencia de un saiyajin que derrotó a Freeza, Beerus emprende la búsqueda de Goku.

Este arco conduce a uno de los momentos fundamentales de la nueva etapa de la franquicia: la aparición del Super Saiyajin Dios y el enfrentamiento entre Goku y Beerus.

La incorporación de Beerus y Whis amplía además el universo de "Dragon Ball" al introducir conceptos que posteriormente se convertirían en elementos centrales de la saga.

La resurrección de Freeza

El segundo arco recupera a uno de los antagonistas más emblemáticos de la franquicia. Freeza regresa a la vida y, tras un período de entrenamiento, vuelve a la Tierra con la intención de enfrentarse nuevamente a Goku.

La historia incorpora entonces una nueva dimensión a las transformaciones de los protagonistas con la llegada del Super Saiyajin Blue, mientras Goku y Vegeta continúan desarrollando sus habilidades bajo la tutela de Whis.

El Torneo del Universo 6

La tercera etapa lleva la historia más allá del universo conocido. Champa, hermano de Beerus y Dios de la Destrucción del Universo 6, propone un torneo entre guerreros de ambos universos.

El arco presenta a personajes que posteriormente adquirirían relevancia dentro de la franquicia, entre ellos Hit y Cabba, y desemboca en algunos de los combates más recordados de la primera etapa de "Dragon Ball Super".

La nueva versión deberá condensar estos acontecimientos en apenas 19 episodios, frente al desarrollo considerablemente más extenso que tuvieron en el anime de 2015.

¿Cuándo se estrena "Dragon Ball Super: Beerus"?

La fecha de estreno anunciada para Japón es el 11 de octubre de 2026. Crunchyroll ha confirmado el lanzamiento internacional de la producción, mientras que el primer episodio tendrá una exhibición previa en la New York Comic Con el 8 de octubre.

El regreso también supone la continuidad de una franquicia que recientemente presentó "Dragon Ball Daima", producción que antecedió a esta nueva revisión dentro de la televisión japonesa.

Por ahora, el alcance de "Dragon Ball Super: Beerus" está delimitado a los tres primeros arcos de la serie. No existe confirmación oficial de que esta producción vaya a continuar posteriormente con las sagas de Goku Black o del Torneo del Poder, por lo que cualquier información sobre una eventual adaptación de esas historias debe considerarse especulativa.