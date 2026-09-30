"El Gallo", obra dominicana, tendrá dos funciones en el Festival de Teatro de Manizales

Francis Cruz interpreta a Joaquín Balaguer en la obra teatral dominicana "El Gallo". ( CEDIDA POR LUIS DANTES )

El monólogo dominicano El Gallo, protagonizado por el actor Francis Cruz, tendrá dos funciones este jueves 1 de octubre en el Festival Internacional de Teatro de Manizales, en Colombia.

La obra, ganadora del Premio Soberano a Mejor Actor, será presentada en la 58.ª edición del festival a las 7:00 y a las 11:00 de la noche, en el Teatro El Galpón, de la ciudad colombiana.

El Festival Internacional de Teatro de Manizales, pionero en Latinoamérica, ha acogido durante años una selección "Premium" de producciones teatrales de América y Europa.

El cierre de esta edición está programado para el domingo 4 de octubre.

En esta ocasión, República Dominicana estará representada por El Gallo, una producción nacional que ha recorrido múltiples escenarios y ha logrado reconocimiento entre el público y la prensa especializada.

La obra ha presentado funciones a casa llena en cada una de sus temporadas, de acuerdo con la producción.

Francis Cruz interpreta a Joaquín Balaguer

El Gallo es una interpretación de Francis Cruz sobre Joaquín Balaguer, escrita por Rafael Morla y dirigida por Fausto Rojas.

Con su participación en el festival colombiano, la obra continúa su gira internacional, luego de las funciones realizadas en febrero pasado en el Teatro Latea de Nueva York.

La producción teatral también formó parte del Festival Nacional de Teatro (FENATE) y del Festival Internacional de Teatro de Santo Domingo.

Además, tuvo dos temporadas de estreno: una en el Teatro Nacional y otra en el Gran Teatro del Cibao.

Presencia dominicana en Colombia

La participación de El Gallo en el Festival Internacional de Teatro de Manizales representa la presencia de una producción dominicana en uno de los encuentros teatrales de mayor trayectoria de Latinoamérica.

La producción manifestó su agradecimiento por formar parte de esta edición y por la oportunidad de representar a República Dominicana con El Gallo en el festival internacional que se celebra en Colombia.

Las dos funciones programadas para este jueves permitirán al público del festival acercarse a esta propuesta teatral dominicana, centrada en la interpretación de Francis Cruz del personaje de Joaquín Balaguer.

"Santana", la próxima producción

Los productores de El Gallo anunciaron recientemente en sus redes sociales su próxima producción teatral, titulada Santana, cuyo estreno está previsto para 2028.

De esta manera, mientras El Gallo continúa su recorrido por escenarios internacionales, la producción ya trabaja en un nuevo proyecto teatral que llegará al público en los próximos años.