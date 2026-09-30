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show infantil
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"Fiesta en el Safari" llega a República Dominicana con música y diversión para toda la familia

El musical infantil se presentará el 1 de noviembre en Casa San Pablo, con una aventura interactiva protagonizada por animales, canciones y personajes que buscan entretener y transmitir valores a los más pequeños

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    "Fiesta en el Safari" llega a República Dominicana con música y diversión para toda la familia
    La magia, la música y la diversión llegan por primera vez a República Dominicana con Fiesta en el Safari. (CEDIDA POR LOS ORGANIZADORES)

    La magia, la música y la diversión llegan por primera vez a República Dominicana con Fiesta en el Safari, un musical infantil que invita a los más pequeños a vivir una aventura llena de personajes, animales, canciones, juegos, sorpresas y aprendizajes.

    El espectáculo se presentará el domingo 1 de noviembre, a las 4:00 de la tarde, en el teatro de Casa San Pablo, en Santo Domingo, convirtiéndose en una cita para las familias que desean disfrutar de una tarde diferente, llena de alegría, música y diversión.

    De la mano de Sapez Media y Producciones América Venezuela, la propuesta llega al país con el propósito de ofrecer a las familias dominicanas una alternativa de entretenimiento sano, educativo y de calidad, que fomente el sano esparcimiento de los niños y genere espacios de integración entre padres e hijos.

    Liderada por Erik, el niño explorador, la aventura contará con la participación de un divertido grupo de personajes que acompañará a los pequeños durante todo el recorrido: Dino, el dinosaurio; Hezel, la jirafa; Isa, el elefante; Chris, el mono; y Emil, el león.

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    Infografía
    El show llega al país con el propósito de ofrecer entretenimiento sano para toda la familia. (CEDIDA POR LOS ORGANZADORES)

    Juntos llevarán a los niños por un divertido recorrido musical entre la selva y la granja, donde podrán interactuar con diferentes animales y personajes mientras disfrutan de canciones y dinámicas especialmente diseñadas para el público infantil.

    A través de esta aventura, los niños no solo serán espectadores, sino también protagonistas de una experiencia participativa en la que podrán cantar, jugar, aprender y compartir en familia. Cada momento del espectáculo está pensado para estimular su imaginación y transmitir mensajes positivos de una manera entretenida y cercana.

    "Fiesta en el Safari" combina entretenimiento y educación mediante canciones populares, nuevas melodías educativas y dinámicas interactivas que abordan valores, buenos modales, convivencia y otros aprendizajes importantes para el desarrollo de los niños.

    Boletas

    Las boletas ya están disponibles a través de Uepa Tickets, con precios que van desde 1,060 hasta 2,845 pesos, dependiendo de la categoría seleccionada.

    • Special Guest: 2,845 pesos
    • VIP: 2,290 pesos
    • General: 1,955 pesos
    • Balcón filas A-B: 1,505 pesos
    • Balcón filas C-G: 1,060 pesos
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