"Fiesta en el Safari" llega a República Dominicana con música y diversión para toda la familia

La magia, la música y la diversión llegan por primera vez a República Dominicana con Fiesta en el Safari. ( CEDIDA POR LOS ORGANIZADORES )

La magia, la música y la diversión llegan por primera vez a República Dominicana con Fiesta en el Safari, un musical infantil que invita a los más pequeños a vivir una aventura llena de personajes, animales, canciones, juegos, sorpresas y aprendizajes.

El espectáculo se presentará el domingo 1 de noviembre, a las 4:00 de la tarde, en el teatro de Casa San Pablo, en Santo Domingo, convirtiéndose en una cita para las familias que desean disfrutar de una tarde diferente, llena de alegría, música y diversión.

De la mano de Sapez Media y Producciones América Venezuela, la propuesta llega al país con el propósito de ofrecer a las familias dominicanas una alternativa de entretenimiento sano, educativo y de calidad, que fomente el sano esparcimiento de los niños y genere espacios de integración entre padres e hijos.

Liderada por Erik, el niño explorador, la aventura contará con la participación de un divertido grupo de personajes que acompañará a los pequeños durante todo el recorrido: Dino, el dinosaurio; Hezel, la jirafa; Isa, el elefante; Chris, el mono; y Emil, el león.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/30/whatsapp-image-2026-09-30-at-84845-am1-9e657700.jpeg El show llega al país con el propósito de ofrecer entretenimiento sano para toda la familia. (CEDIDA POR LOS ORGANZADORES)

Juntos llevarán a los niños por un divertido recorrido musical entre la selva y la granja, donde podrán interactuar con diferentes animales y personajes mientras disfrutan de canciones y dinámicas especialmente diseñadas para el público infantil.

A través de esta aventura, los niños no solo serán espectadores, sino también protagonistas de una experiencia participativa en la que podrán cantar, jugar, aprender y compartir en familia. Cada momento del espectáculo está pensado para estimular su imaginación y transmitir mensajes positivos de una manera entretenida y cercana.

"Fiesta en el Safari" combina entretenimiento y educación mediante canciones populares, nuevas melodías educativas y dinámicas interactivas que abordan valores, buenos modales, convivencia y otros aprendizajes importantes para el desarrollo de los niños.

Boletas

Las boletas ya están disponibles a través de Uepa Tickets, con precios que van desde 1,060 hasta 2,845 pesos, dependiendo de la categoría seleccionada.

Special Guest: 2,845 pesos

VIP: 2,290 pesos

General: 1,955 pesos

Balcón filas A-B: 1,505 pesos

Balcón filas C-G: 1,060 pesos

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