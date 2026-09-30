La Feria del Libro 2027 tendrá un área central para escritores dominicanos

El Ministerio de Cultura agasajó a escritores dominicanos en el marco de la celebración de la 28.º edición de la Feria Internacional del Libro de Santo Domingo (FILSD). En este escenario, Roberto Ángel Salcedo anunció que desde ya se trabaja para que en 2027 el espacio para autores nacionales sea más atractivo y confortable.

"Para la edición 2027 vamos a disponer de un área central mucho más llamativa, atractiva y confortable para el establecimiento de los escritores dominicanos", afirmó Salcedo.

El ministro también planteó como uno de los retos de la política del libro y la lectura lograr una mayor circulación internacional de las obras de autores dominicanos.

En el Museo de Arte Moderno, lugar del encuentro, Salcedo también destacó la incorporación de editoriales internacionales y de una sala de negocios a la feria como mecanismos para generar vínculos que permitan que los libros dominicanos lleguen a otros mercados.

También señaló que uno de los obstáculos que enfrentan los autores nacionales es la poca disponibilidad de sus obras en librerías extranjeras. Por ello, consideró necesario fortalecer las conexiones con otros países y estructuras culturales.

"Que cada vez sea más regular que los escritores dominicanos puedan exhibir su obra", expresó, al referirse a la necesidad de ampliar la presencia de la literatura nacional fuera del territorio dominicano.

Como parte de esta estrategia de internacionalización, informó que República Dominicana será invitada a participar en la Feria Internacional del Libro de Cali, Colombia, una vez concluya la actual edición de la FILSD.

Una feria con mayor presencia internacional

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/01/30092026-ministerio-de-cultura-agasaja-a-escritores-dominicanos-samil-mateo-dominici11-ad55a9ca.jpg El anuncio se hizo durante un agasajo a escritores nacionales que se llevó a cabo en el Museo de Arte Moderno. (SAMIL MATEO)

Roberto Ángel Salcedo también destacó los avances alcanzados en la dimensión internacional de la feria, cuya fecha fue trasladada a septiembre y octubre con el propósito de insertarla en el circuito de encuentros literarios de Iberoamérica.

Dijo que la 28.º edición cuenta con la participación de cerca de 70 escritores internacionales y alrededor de 40 editoriales internacionales, una presencia que busca ampliar la oferta cultural, literaria y académica del evento.

El ministro sostuvo que este proceso debe avanzar de manera paralela al fortalecimiento de los escritores dominicanos, para que la internacionalización de la feria no solo atraiga autores y editoriales extranjeros, sino que también contribuya a proyectar las letras nacionales.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/01/30092026-ministerio-de-cultura-agasaja-a-escritores-dominicanos-samil-mateo-dominici1-ff2d18f9.jpg Luis R. Santos, Pastor de Moya, Roberto Ángel Salcedo, Nan Chevalier y Aquiles Julián. (SAMIL MATEO)