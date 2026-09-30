La alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, recibió este miércoles a la Miss Mundo 2026, Joheirry Mola, a quien reconoció como hija adoptiva de la ciudad de Santo Domingo de Guzmán.

Durante el encuentro, al que asistieron los padres de la reina dominicana y la Miss Universo 1982, Mariasela Álvarez, Mola compartió con la alcaldesa los detalles de su proyecto Belleza con Propósito, una iniciativa que forma parte de su labor como Miss Mundo.

De acuerdo a la página del Miss World, Mejía mostró especial interés por el trabajo que desarrolla Mola para enseñar inglés a niños de comunidades marginadas y destacó la importancia de la educación lingüística como una herramienta para abrir puertas y generar nuevas oportunidades para los menores.

La alcaldesa entregó a Mola un pergamino mediante el cual se formalizó su reconocimiento como hija adoptiva de Santo Domingo de Guzmán, según informó la cuenta oficial de Instagram de Miss Mundo Dominicana. La declaratoria fue aprobada por el Concejo de Regidores del Distrito Nacional.

"Agradecemos a la alcaldesa de Santo Domingo @carolinamejiagomez y a todo su equipo de la @alcaldiadn por el hermoso recibimiento y el reconocimiento como hija adoptiva de la ciudad de Santo Domingo de Guzmán a nuestra reina @joheirry_mola ", publicó la organización.

Durante la actividad también fue reconocida, en ausencia, Julia Morley CBE, presidenta de Miss Mundo, por su servicio y contribuciones a la organización.

Mola fue coronada Miss Mundo 2026 el pasado 5 de septiembre en Nha Trang, Vietnam, convirtiéndose en la segunda dominicana en conquistar esta corona, 44 años después de que Mariasela Álvarez hiciera historia al obtenerla en 1982.

Más temprano este miércoles, el Senado de la República también reconoció a Mola por su trayectoria, marcada por la dedicación, la integridad y el compromiso con los demás, así como por sus logros en representación de República Dominicana.

Segunda corona de Miss Mundo

Joheirry Mola se alzó con la corona de Miss Mundo 2026 el pasado 5 de septiembre, llevando nuevamente la bandera dominicana a lo más alto de uno de los concursos de belleza más importantes del mundo.

Durante su participación, la dominicana destacó por un discurso centrado en el propósito, el servicio y la educación, valores que, según ha expresado, forman parte de su historia personal y de su visión sobre el papel de una reina de belleza.

En la ronda de preguntas, Mola sostuvo que su visión de la belleza trasciende lo físico y está vinculada con la capacidad de generar cambios positivos en la sociedad.

"Como mujer, quiero aportar la historia de una mujer que ha roto barreras, que sabe que la belleza física no lo es todo y que su propósito es más grande que ella misma", expresó Mola