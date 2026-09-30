"José, la isla", obra, inspirada en la poesía de José Mármol, es presentada en la Feria del Libro

Ernesto Báez en una escena de la obra "José, la isla", presentada en Bellas Artes. ( SUMINISTRADA POR BELLAS ARTES )

La Compañía Nacional de Teatro de la Dirección General de Bellas Artes presentó "José, la isla", una pieza inspirada en la obra poética de José Mármol, autor homenajeado en la Feria Internacional del Libro Santo Domingo (FILSD 2026).

De acuerdo con una nota de prensa enviada a Diario Libre, la función tuvo lugar en la Sala Ravelo del Teatro Nacional, como parte de la programación oficial de la feria, organizada por el Ministerio de Cultura.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/30/el-publico-disfruta-de--jose-la-isla-en-la-filsd-2026-1-ad11c3e7.jpg El público disfruta de "José, la isla" en la FILSD 2026. (SUMINISTRADA POR BELLAS ARTES.)

El elenco estuvo integrado por Ernesto Báez, quien interpretó al poeta, junto a Johnnié Mercedes, Aidita Selman y Yulissa Álvarez. La dirección general y dramaturgia estuvieron a cargo de Fausto Rojas, mientras que la concepción original y producción ejecutiva correspondieron a Yulissa Álvarez Caro y Aidita Selman.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/30/ernesto-baez-en-una-interpretacion-impecable-encarno-al-poeta-1e71defd.jpg Ernesto Báez, en una interpretación impecable, encarnó al poeta. (SUMINISTRADA POR BELLAS ARTES)

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La propuesta llevó al escenario textos e imágenes vinculados al universo literario de Mármol, mediante una combinación de actuación, poesía y recursos escénicos.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/30/ernesto-baez-johnnie-mercedes-aidita-selman-y-yulissa-alvarez-1-bc6d0b75.jpg Ernesto Báez, Johnnié Mercedes, Aidita Selman y Yulissa Álvarez. (SUMINISTRADA POR BELLAS ARTES)

De esta forma, la Compañía Nacional de Teatro se sumó a las actividades de la FILSD 2026 dedicadas a reconocer la trayectoria y el aporte de José Mármol a la literatura dominicana.

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