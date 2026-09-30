"La pública de paseo", una noche de humor en vivo junto a todo el elenco

El comediante Cuquín Victoria junto al elenco de La pública. ( CEDIDA POR LOS ORGANIZADORES )

Tras superar los 19 millones de visualizaciones durante el mes de septiembre y mantenerse en el Top 3 de los canales de entretenimiento más vistos de República Dominicana, La Pública anuncia su regreso a los escenarios con "La pública de paseo".

El espectáculo reunirá a todo el elenco en una noche de humor, improvisación y sorpresas, el sábado 21 de noviembre, a las 8:00 de la noche, en Escenario 360.

El anuncio coincide con el estreno de una nueva temporada de La Pública en el canal de YouTube de Novelpoppys, una plataforma que reúne una comunidad de casi un millón de suscriptores en YouTube, un millón de seguidores en Instagram y siete millones de seguidores en TikTok.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/30/whatsapp-image-2026-09-28-at-52708-pm1-df67410c.jpeg Miguel Céspedes y Hony Estrella realizan sketch junto a integrantes de La pública. (CEDIDA LOS LOS ORGANIZADORES)

Bajo la producción de Fernando Pucheu, y de los Novelpoppys: Alexander Díaz y César Calcagno, la nueva temporada mantendrá el estilo que ha caracterizado al programa desde sus inicios: humor de calidad, autenticidad y una conexión cercana con la audiencia.

Esta edición cuenta con la participación de invitados especiales entre los que figuran Raymond y Miguel, Nashla Bogaert, Hony Estrella, Cuquín Victoria, Iván Ruíz, Jatnna Tavárez, Kenny Grullón, Ramón Orlando, Juan Roberto Musa, Carlos Durán y la doctora Ana Simó, junto a otras destacadas personalidades de la comunicación, el entretenimiento y la cultura dominicana.

Boletas

Las boletas están disponibles a través de tix.do. Los precios van desde 1,000 hasta 2,000 pesos.

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