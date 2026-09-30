Director del Instituto Cervantes dictará conferencia sobre José Mármol

El escritor José Mármol y el escritor español y director del Instituto Cervantes de Madrid, Luis García Montero. ( DANIEL MORDZINSKI )

El destacado escritor español y director del Instituto Cervantes de Madrid Luis García Montero dictará una conferencia magistral titulada "Trayectoria poética de José Mármol", este jueves 1 de octubre, a las 6:00 de la tarde, en la Sala Ravelo del Teatro Nacional.

La actividad, que estará abierta al público interesado, se enmarca dentro de la celebración de la XXVIII Feria Internacional del Libro de Santo Domingo 2026, que tiene, precisamente, al poeta, ensayista y filósofo José Mármol, como autor homenajeado, y a Panamá como país invitado de honor.

La presentación del conferenciante será llevada a cabo por el escritor dominicano Marino Berigüete.

Una amistad que también pasó por la poesía

El poeta, narrador y ensayista español Luis García Montero (Granada, 1958), a quien lo une a José Mármol una amistad de décadas y es un gran conocedor de su obra, fue quien presentó, en Casa de América de Madrid, en 2012, el poemario del dominicano José Mármol titulado Lenguaje del mar, que obtuvo el Premio Casa de América de Poesía Americana en ese año.

Con sus libros tempranos de poemas El jardín extranjero (1983) y Habitaciones separadas (1994) obtuvo los prestigiosos premios Adonais y Loewe y Nacional de Literatura, respectivamente, en esos mismos años.

Con su otro libro de 2003 La intimidad de la serpiente obtuvo el Premio Nacional de la Crítica de ese año.

En poesía, el poeta andaluz, que dirige el Instituto Cervantes desde 2018, ha publicado más de una decena de títulos más, entre los que destacan Completamente viernes (1998), Un invierno propio (2011) y Un año y tres meses (2022), dedicado a su esposa fallecida, la destacada novelista y columnista de El país Almudena Grandes (1960-2021), entre otros.

En el año 2010 se le concedió en México el Premio Poetas del Mundo Latino por su trayectoria, y en 2024 el Premio Carlos Fuentes.

En narrativa destacan sus obras Luna en el sur (1992), La mudanza de Adánn (2002), Mañana no será lo que Dios quiera (2009), que es una biografía novelada del poeta español Ángel González (1925-2008) y Alguien dice tu nombre (2013), entre otras.

El destacado autor granadino y catedrático de literatura Luis García Montero, vinculado al conocido grupo de la otra sentimentalidad o poesía de la experiencia de los años 80, también es un reconocido ensayista y columnista.

Entre sus obras se conocen El sexto día, historia íntima de la poesía española (2000), Francisco Ayala, el escritor en su siglo (2009), Un lector llamado Federico García Lorca (2016) y El oficio como ética, reflexiones sobre la poesía (2024), entre otros títulos.