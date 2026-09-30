El musical "Mariposas de Acero" regresa al Teatro Nacional por el centenario de Minerva Mirabal

El elenco de "Mariposas de Acero" durante una de las escenas del musical, que recrea la historia de las hermanas Mirabal. ( CEDIDA POR LA PRODUCCIÓN )

Mariposas de Acero, el musical dominicano sobre la vida, lucha y legado de las hermanas Mirabal, regresará a la Sala Principal del Teatro Nacional Eduardo Brito el jueves 15 de octubre, a las 8:30 de la noche, con una función especial por el centenario del nacimiento de Minerva Mirabal (1926-2026).

La producción, con texto y dirección de Waddys Jáquez y arreglos y dirección musical de Pablo García, ha sido reconocida con tres Premios Soberano, incluido Musical del Año, y fue presentada con éxito en el United Palace de Nueva York.

El montaje aborda la historia de Minerva, Patria y María Teresa Mirabal mediante una combinación de teatro, música, danza y tecnología. La banda sonora integra rap, trap, jazz y sonidos caribeños para narrar los acontecimientos históricos desde una perspectiva contemporánea.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/30/adalgisa-es-dede-644ef93c.png Adalgisa Pantaleón interpreta a Dedé Mirabal en el musical Mariposas de Acero. (CEDIDA POR LA PRODUCCIÓN)

En escena participarán 30 artistas, encabezados por Adalgisa Pantaleón, quien interpreta a Dedé Mirabal, la única de las hermanas que sobrevivió a la tragedia.

Producción de gran formato

La producción incluye escenografía, iluminación, coreografía y proyecciones con tecnología 3D mapping como parte de una propuesta de gran formato.

La función conmemorativa busca resaltar la trayectoria de Minerva Mirabal más allá de su papel histórico como símbolo de resistencia, mostrando también su faceta como estudiante, esposa, madre y mujer que desafió las limitaciones de su época.

Homenaje a las hermanas Mirabal

La presentación forma parte de las actividades con motivo del centenario del nacimiento de Minerva Mirabal y permitirá al público reencontrarse con una obra dedicada a una de las figuras más importantes de la historia dominicana