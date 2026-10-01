Director del Instituto Cervantes destaca el aporte de José Mármol a la proyección internacional de la poesía dominicana

El poeta dominicano José Mármol y el director del Instituto Cervantes, Luis García Montero. ( DIARIO LIBRE/JUAN GUIO )

El escritor español y director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, destacó este jueves la trayectoria literaria del poeta dominicano José Mármol, así como su contribución a la difusión de la poesía nacional en el extranjero, durante una conferencia magistral celebrada en el marco de la XXVIII Feria Internacional del Libro de Santo Domingo 2026.

La conferencia, titulada "Trayectoria poética de José Mármol", se desarrolló en la Sala Ravelo del Teatro Nacional Eduardo Brito, como parte de las actividades dedicadas al escritor dominicano, autor homenajeado de esta edición de la feria, que tiene a Panamá como país invitado de honor.

Durante su intervención, García Montero resaltó que la obra de Mármol constituye un ejercicio de reflexión sobre la escritura, la conciencia individual y la relación del ser humano con la sociedad.

"Yo creo que la poesía de José Mármol es un ejercicio de conciencia sobre lo que significa la escritura", expresó el escritor español, quien explicó que en sus poemas encuentra una búsqueda de conocimiento y una reflexión ética frente a las contradicciones del mundo contemporáneo.

El director del Instituto Cervantes también destacó el papel desempeñado por Mármol en la promoción de escritores dominicanos fuera del país, especialmente en España.

Señaló que buena parte de su conocimiento de la poesía dominicana se debe al trabajo de difusión realizado por Mármol, a quien identificó como una figura representativa de la Generación del 80.

"Siempre ha sido un valedor de la poesía dominicana", manifestó García Montero, al referirse a los esfuerzos del escritor por establecer vínculos entre autores nacionales y espacios literarios internacionales.

Asimismo, valoró su trayectoria como ensayista, particularmente sus estudios sobre filosofía, posmodernidad y las transformaciones culturales e ideológicas de la sociedad.

García Montero recordó que Mármol ha publicado obras en editoriales españolas como Visor y ha recibido reconocimientos internacionales, entre ellos el Premio Casa de América de Poesía Americana.

Durante sus declaraciones, el escritor español también expresó su deseo de que el poeta dominicano reciba algún día el Premio Miguel de Cervantes, uno de los principales reconocimientos de la literatura en lengua española.

José Mármol agradece distinción

Al concluir la conferencia, José Mármol manifestó sentirse honrado y agradecido por el reconocimiento recibido durante la Feria Internacional del Libro y por la participación de García Montero, quien viajó desde España para dictar la conferencia.

"Para mí es un enorme privilegio", expresó Mármol, quien destacó la trayectoria del conferencista como poeta, narrador, crítico y académico.

El escritor dominicano aseguró que las valoraciones realizadas sobre su obra lo sorprendieron por la generosidad de las palabras pronunciadas por su colega español.

"De momento yo pensé que hablaba de otra persona y no de mí", comentó.

Consultado sobre la posibilidad de recibir el Premio Miguel de Cervantes, Mármol aseguró que los reconocimientos nunca han constituido el propósito de su trabajo literario.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/02/whatsapp-image-2026-10-01-at-83131-pm-cb5cbbd4.jpeg El viceministro de Identidad Cultural y Ciudadanía, Pastor de Moya; el embajador dominicano Tony Raful; el poeta dominicano Marino Berigüete; el autor homenajeado feria del libro, José Mármol; el ministro de Cultura, Roberto Ángel Salcedo; la esposa José Mármol, Soraya Lara; el embajadora de España en la República Dominicana, Lorea Arribalzaga Ceballos; el director del Instituto Cervantes, Luis García Montero; el director de Ferias del Libro, Nan Chevalier. (DIARIO LIBRE/JUAN GUIO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/02/whatsapp-image-2026-10-01-at-83130-pm-0e193343.jpeg El poeta dominicano Marino Berigüete; José Mármol y el escritor español y director del Instituto Cervantes, Luis García Montero. (DIARIO LIBRE/ JUAN GUIO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/02/whatsapp-image-2026-10-01-at-83130-pm-1-fc8601a1.jpeg El poeta dominicano José Mármol y el escritor español y director del Instituto Cervantes, Luis García Montero. (DIARIO LIBRE/JUAN GUIO) ‹ >

"No he escrito para esa finalidad. He tenido la dicha de recibir bastantes distinciones nacionales, internacionales, siempre las recibo con humildad y con gratitud, pero no trabajo para ello", sostuvo.

Agregó que su dedicación a la literatura responde a otros principios: "Trabajo por la palabra, trabajo por la dignidad humana, trabajo por la libertad".

Ministro de Cultura destaca trayectoria del poeta andaluz

Durante la actividad, el ministro de Cultura, Roberto Ángel Salcedo, agradeció la presencia de García Montero y resaltó su disposición de colaborar con iniciativas culturales de la República Dominicana.

Salcedo señaló que el director del Instituto Cervantes ha mantenido una actitud de apertura hacia la literatura dominicana y los proyectos culturales desarrollados en el país.

Asimismo, destacó la trayectoria de José Mármol y el reconocimiento que ha recibido tanto de la comunidad literaria como de otros sectores de la sociedad.

El funcionario manifestó su satisfacción por las actividades realizadas durante la feria, cuya clausura está prevista para el próximo domingo.

La conferencia contó con la presencia del viceministro de Identidad Cultural y Ciudadanía, Pastor de Moya; la embajadora de España en República Dominicana, Lorea Arribalzaga Ceballos; el embajador dominicano en España, Tony Raful; el director de Ferias del Libro, Nan Chevalier; y Soraya Lara, esposa del poeta homenajeado.

La presentación del conferencista estuvo a cargo del escritor dominicano Marino Berigüete.

Una relación literaria de décadas

Luis García Montero y José Mármol mantienen una relación de amistad y colaboración literaria desde hace varias décadas.

En 2012, García Montero presentó en la Casa de América de Madrid el poemario Lenguaje del mar, con el que Mármol obtuvo ese año el Premio Casa de América de Poesía Americana.

García Montero, nacido en Granada en 1958, dirige el Instituto Cervantes desde 2018 y es una de las figuras vinculadas a la denominada poesía de la experiencia.

Entre sus obras destacan El jardín extranjero, Habitaciones separadas, Completamente viernes y Un año y tres meses.

Su participación en la feria forma parte del programa de actividades académicas y literarias dedicadas a examinar la obra y los aportes de José Mármol a la literatura dominicana.