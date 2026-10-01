¿Ya te tomaste tu taza? Hoy se celebra el Día Internacional del Café

Cada 1 de octubre se celebra el día Internacional del Café. ( SHUTTERSTOCK )

Para muchos, el día comienza con una taza de café. Para otros, es una pausa durante el trabajo, una conversación entre amigos o una tradición que pasa de generación en generación. Este 1 de octubre se celebra el Día Internacional del Café, una fecha que reconoce la importancia de esta bebida y de las personas que trabajan en toda su cadena de producción.

La celebración fue establecida por los Estados miembros de la Organización Internacional del Café (OIC) en marzo de 2014 y tuvo su primera edición oficial el 1 de octubre de 2015.

La fecha también busca destacar el trabajo de los millones de productores que dependen del cultivo del café, así como de quienes participan en su procesamiento, comercialización, tostado y preparación.

Café dominicano

En República Dominicana, el café forma parte de la cultura y de la producción agrícola. El sector ha enfrentado dificultades en las últimas décadas, especialmente por enfermedades como la roya y la broca, que provocaron una fuerte reducción de las cosechas.

Sin embargo, la producción nacional ha comenzado a recuperarse. Datos publicados por Diario Libre señalan que el país podría superar los 270,000 quintales de café en la cosecha, uno de los mayores volúmenes registrados desde la caída de la producción.

La recuperación incluye la siembra de variedades más resistentes y programas dirigidos a mejorar el rendimiento de las plantaciones y apoyar a los productores.

Retos del sector

Otro de los retos que enfrenta el sector es el cambio climático. Las variaciones en las temperaturas y en los patrones de lluvia pueden afectar las zonas de cultivo y, con ello, la producción y los precios del grano.

El café, además, es una actividad económica de gran importancia a nivel mundial. Millones de familias dependen de su cultivo y una extensa cadena de trabajadores participa para que el grano pase de las plantaciones a las cafeterías y hogares.

Así que, además de disfrutar su aroma y sabor, este 1 de octubre es una oportunidad para reconocer el trabajo que hay detrás de cada taza.