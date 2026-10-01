Foro Caribe Naranja analizará el impacto de la inteligencia artificial en las industrias creativas. ( SUMINISTRADA POR ORGANIZADORES DE FORO CARIBE NARANJA )

La sexta edición del Foro Caribe Naranja reunirá el próximo martes 6 de octubre a destacados expertos internacionales para analizar el impacto de la inteligencia artificial en las industrias culturales y creativas, bajo el tema "Creatividad humana: lo que la IA no puede imaginar".

El encuentro contará con la participación del filósofo, editor y especialista en humanidades digitales Octavio Kulesz, quien presentará la conferencia "La creatividad en la era algorítmica.

La inteligencia artificial y el futuro de la cultura". Su intervención abordará cómo la IA está transformando la creación, producción, distribución y consumo de contenidos en áreas como el cine, la literatura, las artes visuales y la música.

Kulesz también analizará desafíos relacionados con la propiedad intelectual, el empleo, la diversidad cultural y la sostenibilidad ambiental. El especialista forma parte del Consejo Global de Economía Creativa y ha trabajado como investigador y asesor para organismos como la Unesco, la Organización Internacional de la Francofonía y la Ifacca.

En 2020 participó además en el grupo de expertos que elaboró la Recomendación de la Unesco sobre la Ética de la Inteligencia Artificial.

El segundo conferencista será el antropólogo y estratega Diego Plazas, quien desarrollará la ponencia "La trampa de la eficiencia de la IA", en la que examinará la rápida transformación que esta tecnología está generando en sectores como la publicidad, el cine, la música, la literatura, el arte y los videojuegos.

Con experiencia en agencias de investigación, creatividad y medios, Plazas combinará perspectivas de la antropología, la lógica, el marketing, la teoría de juegos y la economía conductual para analizar los cambios que enfrenta la industria creativa.

El Foro Caribe Naranja busca propiciar un diálogo sobre las posibilidades que ofrece la inteligencia artificial para aumentar la productividad, democratizar las herramientas creativas y ampliar el acceso a la creación y producción cultural, sin dejar de lado los desafíos que plantea para el futuro del sector.

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La sexta edición cuenta con el patrocinio de Banreservas, Inicia y Banco Popular y forma parte de Caribe Naranja, plataforma creada por Switch Havas y SIP Group para impulsar y conectar las industrias culturales y creativas de República Dominicana y el Caribe.

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