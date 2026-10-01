Picasso & Tovar: dos maestros, un lenguaje

La muestra incluye, entre otras piezas, la Suite Vollard de Picasso. ( CEDIDA POR ALIANZA FRANCESA DE SANTO DOMINGO )

Hay encuentros artísticos que no necesitan que sus protagonistas hayan compartido época o estudio para establecer una conversación.

Y eso ocurre en “Picasso & Tovar: acciones morfológicas”, una exposición que pone frente a frente las búsquedas del español Pablo Picasso y del dominicano Iván Tovar a través de sus obras gráficas.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/01/2dac17b4-b08d-40ad-ad26-4635d52178df-d6f008b0.jpg Vista de la exposición“Picasso & Tovar: acciones morfológicas”. (CEDIDA PORLA ALIANZA FRANCESA DE SANTO DOMINGO)

La muestra, perteneciente a la Colección Báez Tavárez y curada por Alescar Ortiz, reúne grabados, libros-objeto y otras piezas de ambos artistas en la Galería de la Alianza Francesa de Santo Domingo, donde podrá visitarse hasta el próximo 27 de noviembre.

El recorrido incluye la Suite Vollard de Picasso, una de las piezas centrales de la exposición, y propone mirar cómo dos creadores, desde contextos y trayectorias diferentes, exploraron nuevas maneras de representar el cuerpo, las formas y los signos.

Conversación a través del arte

La conexión no termina ahí. La muestra también se acerca a la relación de Iván Tovar con Francia, un vínculo que tuvo un peso importante en su formación y posterior trayectoria internacional.

Parte de esta historia aparece a través de su relación con José Pierre, crítico de arte y escritor francés, cuya cercanía con el artista dominicano quedó reflejada en algunas de las obras y materiales que forman parte de la selección.

Daniela Tovar, presidenta de la Fundación Iván Tovar, recuerda que ese vínculo comenzó temprano. En abril de 1959, cuando tenía apenas 17 años, el artista presentó su obra en la Alianza Francesa, institución que desde entonces ha mantenido su apuesta por los nuevos talentos.

Para Alescar Ortiz, la conexión entre ambos artistas también está en su manera de entender la creación. Tanto Picasso como Tovar experimentaron con diferentes técnicas y efectos pictóricos, alejándose del naturalismo académico y utilizando la anatomía humana como punto de partida para construir nuevas posibilidades expresivas.

Así, más que buscar similitudes literales, “Acciones morfológicas” propone al visitante descubrir un diálogo alrededor de las formas, los signos y el imaginario surrealista. b

Lugar: Alianza Francesa de Santo Domingo. Viernes, de 9:00 am a 7:00 pm; y sábado, de 9:00 am a 1:00 pm. Entrada libre.