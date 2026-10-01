"La Familia Espejo" inicia su segunda temporada en la Feria Internacional del Libro

Aquiles Correa, Rria Mercedes, Isaac Mercedes, Johnnie Mercedes, Clara Luz Lorenzo, Laila Taveras, Cindy Galán y Laura Guzmán durante el lanzamiento de "La Familia Espejo" ( CEDIDA POR RTVD )

Radio Televisión Dominicana (RTVD) continúa apostando por la creación de contenido propio. La noche del pasado miércoles, en el recinto de la Feria Internacional del Libro, instalada en la Plaza de la Cultura Juan Pablo Duarte, estrenó la segunda temporada de la serie La Familia Espejo, en un acto encabezado por sus protagonistas y productores, quienes invitaron a los presentes a disfrutar de la propuesta en primicia a través de la plataforma de streaming de la televisora estatal.

La iniciativa de estrenar primero por streaming busca acercar la producción aún más al público dominicano, mediante una propuesta adaptada a los nuevos hábitos de consumo de los televidentes y usuarios digitales.

Bajo el concepto "La convergencia que marca un nuevo hito en la televisión dominicana", el estreno por televisión abierta, a través de RTVD, está pautado para el lunes 5 de octubre, a las 10:00 de la noche.

Con esta apuesta, una iniciativa de Iván Ruiz, director general de Radio Televisión Dominicana, la televisora rompe los esquemas tradicionales del entretenimiento local y busca posicionar a la República Dominicana a la vanguardia de la convergencia mediática internacional.

Los usuarios pudieron acceder al primer capítulo de la segunda temporada mediante un código QR habilitado para ser escaneado desde cualquier lugar del mundo.

Previo a su difusión por el canal de YouTube de RTVD, el miércoles se realizó un acto de presentación en la Sala Museo de Historia y Geografía, en el marco de la Feria Internacional del Libro, con la presencia de los protagonistas y el equipo de producción de La Familia Espejo.

La iniciativa de transmitir el episodio por streaming permitió disfrutarlo de manera anticipada y conocer los nuevos conflictos que marcarán el rumbo de la familia antes de su estreno televisivo.

En el encuentro celebrado en el Museo de Historia y Geografía lo encabezó su productor productor Hugo Devana, entre otros ejecutivos de la televisora estatal, quienes forman parte del equipo de producción.

La familia

El elenco principal de la serie está compuesto por una familia real, encabezada por Johnnié Mercedes, su esposa, Clara Luz Lozano, y sus hijos.

En esta temporada, Berto y Alicia, interpretados por Johnnié Mercedes y Clara Luz Lozano, tendrán que lidiar con problemas económicos, secretos familiares, heridas del pasado y decisiones que pondrán a prueba su matrimonio.

A la historia se incorpora Ramón, hermano de Berto, interpretado por Aquiles Correa. Su aparición lo conecta con situaciones relacionadas con bandas, mafia y otros conflictos que amenazan con involucrar a la familia.

También se incorporan Cleo, sobrina de Alicia, quien llega con un pasado difícil, así como nuevos personajes interpretados por Laila Taveras, Kris Viñas, Miguel Alcántara y Pachi Méndez. A ellos se suma el psicólogo Mario Minaya, quien analiza el caso matrimonial en el contexto del conflicto.

El elenco cuenta, además, con Akuharella Mercedes; Gaia Mercedes, en el papel de Oli, y Rria. La producción mantiene así su particular vínculo entre ficción y familia, con la participación de integrantes de la familia Mercedes en la historia.

"La Familia Espejo es directamente desde la primera temporada a esta segunda un trabajo que se ha hecho con mucho cariño, donde se han defendido los valores del dominicano, pero también viendo la problemática por la cual pasan todos los personajes, tratamos de que esta sea un espejo para la población dominicana, donde puedan identificarse y decir esa situación ya la estoy pasando", comentó Johnnié durante la presentación.

Con esta segunda temporada, La Familia Espejo retoma las historias de un hogar donde los secretos, los vínculos, los problemas y las decisiones inesperadas vuelven a encontrarse, ahora con nuevos personajes que llegan para cambiar el rumbo de la familia.