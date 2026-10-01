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Yo soy Mozart
Yo soy Mozart

"Yo soy Mozart" llega a RD, una experiencia que transforma la música clásica a nuevas generaciones

El espectáculo internacional se presenta los días 6 y 7 de noviembre, a las 8:00 de la noche, en Casa San Pablo, bajo la producción general de Edith Smester y Proyes

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    Yo soy Mozart llega a RD, una experiencia que transforma la música clásica a nuevas generaciones
    El espectáculo internacional "Yo soy Mozart" llega por primera vez a República Dominicana. (CEDIDA POR LOS ORGANIZADORES)

    La música clásica tiene siglos de historia, pero continúa encontrando nuevas formas de dialogar con las generaciones que la descubren. 

    Esta vez, Mozart sale de la partitura y cobra vida entre música en vivo, teatro, humor y juego con Yo soy Mozart, el espectáculo internacional que llega por primera vez a República Dominicana los días 6 y 7 de noviembre, a las 8:00 de la noche, en Casa San Pablo, bajo la producción general de Edith Smester y Proyes

    Creado e interpretado por el pianista, director de orquesta, actor y pedagogo argentino Axel García Stur, Yo soy Mozart propone un encuentro poco convencional con uno de los grandes compositores de la historia. 

    Música, teatro, humor y participación se entrelazan en una puesta en escena que convierte al público en parte activa del relato, mientras Mozart interpreta al piano algunas de sus obras más reconocidas.

    Más de 2,000 funciones en América Latina y Europa respaldan un espectáculo que ha acercado a niños, familias y comunidades educativas al universo de Wolfgang Amadeus Mozart, descubriendo su vida, su época y su obra desde una mirada cercana y contemporánea. 

    Al frente de Proyes, Edith Smester suma más de 25 años de experiencia en eventos corporativos y multitudinarios, con una trayectoria vinculada a la conceptualización y ejecución de proyectos de entretenimiento

    Con esta producción, Smester busca ampliar el acceso a experiencias que conecten cultura y educación, especialmente entre niños, familias y comunidades educativas, como parte de una visión que también incorpora la responsabilidad social

    "Un escenario puede hacer mucho más que entretener. Puede despertar una vocación, provocar una pregunta o convertirse en el primer encuentro de un niño con un universo que lo acompañará toda la vida. Eso fue lo que vimos en Yo soy Mozart".

    "Traerlo a República Dominicana es apostar por el poder que tiene una experiencia cultural para dejar algo que permanezca mucho después de que cae el telón", señaló Edith Smester, productora general de Proyes.

    Más que un nuevo título en la cartelera dominicana, la apuesta abre espacio a contenidos donde entretenimiento, cultura y aprendizaje conviven de manera natural.

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    Infografía

    Mozart, más allá de la partitura

    Durante aproximadamente una hora, el show recorre la vida y obra del compositor a través de música en vivo, teatro, humor y juego. Sonidos, ritmos y dinámicas inspiradas en su época acercan a los asistentes a conceptos esenciales del lenguaje musical.

    "No se trata de permanecer sentados observando un espectáculo: el público canta, juega, responde, experimenta y construye la clase junto a Mozart", explica Axel García Stur.

    Pianista, director de orquesta, actor y pedagogo argentino radicado en París, García Stur dirige el Conservatoire Claude Debussy. Su trayectoria entre los escenarios y la enseñanza da forma a una puesta en escena concebida para acercar la música clásica a nuevos públicos.

    Boletas

    Yo Soy Mozart invita a descubrir la música clásica desde la curiosidad, el juego y la emoción de vivirla en escena. 

    • Las boletas están a la venta en www.boleteria.proyesrd.com, para más información: 809-547-2144, e.smesters@proyesrd.com, a.pacheco@proyesrd.com, marketing@proyesrd.com
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