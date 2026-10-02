Centro León celebra 23 años con música, artesanía y actividades gratuitas para toda la familia

El Centro León celebrará sus 23 años con una programación especial de actividades artísticas, culturales y educativas para toda la familia. ( CEDIDA POR EL CENTRO LEÓN )

El Centro León celebrará sus 23 años de labor cultural con una programación especial que comenzará este viernes 2 de octubre y se extenderá durante todo el mes, con actividades gratuitas para acercar al público al arte, la música, la artesanía y las tradiciones dominicanas.

La agenda conmemorativa tendrá como escenario principal la sede de la institución en Santiago de los Caballeros e incluirá conciertos, visitas guiadas, talleres familiares, proyecciones audiovisuales y encuentros con distintas expresiones de la identidad nacional.

Las actividades buscan reafirmar el compromiso del Centro León con la promoción de la creatividad, la educación y la preservación del patrimonio cultural dominicano.

Una noche musical para comenzar la celebración

El programa comenzará este viernes 2 de octubre con una edición especial de los Viernes Musicales, dedicada a los años 80. La actividad se celebrará a las 8:00 de la noche y contará con el DJ Samuel Concepción, quien pondrá a bailar a los asistentes con una selección de vinilos de esa década.

Como parte de la jornada, el público podrá acceder gratuitamente a todas las exposiciones de la institución en horario extendido, de 6:00 de la tarde a 9:00 de la noche.

La propuesta combinará música y artes visuales en un ambiente pensado para el disfrute de visitantes de distintas generaciones.

Feria de Artesanía Dominicana por el aniversario

El sábado 3 de octubre, fecha del aniversario del Centro León, se desarrollará la Feria de Artesanía Dominicana, de 10:00 de la mañana a 6:00 de la tarde.

La actividad forma parte del programa Artesanía: cultura y desarrollo y tendrá como lema "Huellas de barro". En esta edición participarán como invitados los Hermanos Guillén, reconocidos por su trabajo artesanal.

Durante la jornada, la entrada a la institución será gratuita. Los visitantes también podrán participar en recorridos comentados por especialistas, quienes ofrecerán explicaciones sobre las diferentes exposiciones disponibles.

La feria propone un acercamiento a los saberes artesanales y a las técnicas tradicionales que forman parte de la cultura dominicana.

Talleres familiares y recorridos por las exposiciones

La programación del sábado comenzará a las 10:00 de la mañana con una visita temática a la sala "Signos de identidad", acompañada de un taller artesanal dirigido a las familias.

La actividad permitirá explorar el manejo del barro mediante técnicas y formas inspiradas en la cultura indígena, con una experiencia práctica que vincula el aprendizaje con la creatividad.

A las 11:00 de la mañana se realizará una visita comentada a la exposición del 29 Concurso de Arte Eduardo León Jimenes, que permitirá al público conocer detalles de las obras y aproximarse a las propuestas artísticas reunidas en esta edición.

La agenda también contempla un segundo taller familiar a las 4:00 de la tarde, relacionado con el concurso. La actividad incluirá una activación en sala a partir de la obra "Recuerda, no eres más que minúsculas partículas de existencia II", de Laura Arminda Kingsley.

El ejercicio creativo de Zentangle estará acompañado por los sonidos de cuencos tibetanos, bajo la guía de Sylvie Delabaude. La propuesta combinará la exploración artística con una experiencia de atención y relajación.

Música en vivo y memoria institucional

Entre las 10:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde, el público podrá disfrutar de "Momentos impro", una propuesta que reunirá distintas expresiones musicales.

El programa incluye la participación del Grupo Koribe, coro de cámara del Ministerio de Cultura dirigido por Nadia Nicola, y Los Chuineros de Baní, agrupación vinculada a las tradiciones musicales dominicanas.

Estas presentaciones aportarán diversidad sonora a una jornada que busca integrar las manifestaciones populares y las propuestas musicales de cámara en un mismo espacio cultural.

A las 4:00 de la tarde también se proyectará una selección de materiales audiovisuales bajo el título "Centro León en movimiento". La presentación resumirá la trayectoria de la institución durante sus 23 años de actividad.

La proyección ofrecerá una mirada retrospectiva a la historia del centro y a su labor en favor de la difusión del arte, la investigación y la educación cultural.

Una programación durante todo octubre

Las actividades del aniversario no se limitarán a este fin de semana. El Centro León informó que mantendrá una programación especial durante todo octubre, con propuestas relacionadas con el arte, la música, el cine, la literatura y la memoria histórica.

Los interesados en conocer los horarios, las condiciones de participación y los detalles de las actividades pueden consultar el portal oficial de la institución: [https://centroleon.org.do/](https://centroleon.org.do/).

Un espacio para el arte y la identidad dominicana

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/20/artistas-dominicanos-y-espanoles-en-el-museo-del-prado-6cd74761.jpg El Centro León se ha consolidado como un referente de la promoción del arte, la identidad y la cultura dominicana a través de sus exposiciones, colecciones y programas educativos. (CEDIDA POR EL CENTRO LEÓN)

Desde su apertura en 2003, el Centro León desarrolla una labor de difusión cultural mediante exposiciones permanentes, muestras temporales, programas educativos y actividades dirigidas a públicos diversos.

Entre sus exposiciones permanentes figuran "Signos de identidad" y "Huella y memoria". La institución también presenta muestras temporales relacionadas con las artes visuales, la arqueología y la cultura, tanto en sus instalaciones como en colaboración con entidades nacionales e internacionales.

Su patrimonio está integrado por 40 colecciones dedicadas a las artes visuales, la arqueología, la etnografía, el folclore dominicano, la cultura popular, la fotografía, la bibliografía, la cartografía, los documentos y los materiales multimedia. En conjunto, estas colecciones reúnen más de 70,000 artículos.

La oferta educativa incluye cursos, talleres, programas formativos, congresos, seminarios y encuentros para especialistas de distintas áreas. Entre sus iniciativas figuran "Mi Barrio está en Navidad", "Ciudad reciclada", el Programa de formación continua para artistas, "Curando Caribe", "Campamento creativo", "Talleres Lab", Turismo cultural y visitas educativas a sus exposiciones.

Con esta programación aniversario, el Centro León abre sus espacios a nuevas experiencias de aprendizaje y disfrute, mientras celebra más de dos décadas de trabajo en favor del arte y la cultura dominicana.