Ellis Pérez y hogar de ancianos de Higüey reciben premios del Adulto Mayor

De izquierda a derecha: la vicepresidenta Raquel Peña; el comunicador Eliseo Antonio Pérez García; el presidente Luis Abinader; la primera dama, Raquel Arbaje; el director ejecutivo del Conape, Demetrio Vicente Ureña; y Sor María García Almonte, en representación del Hogar de Ancianos Nuestra Señora del Carmen, durante la ceremonia de los premios Adulto Mayor del Año 2026. ( DIARIO LIBRE/DARE COLLADO )

A sus 90 años, Ellis Pérez le preguntó a la popular inteligencia artificial cuál era su expectativa de vida. La respuesta fue de tres o cuatro años más, según las probabilidades. El problema, narró el veterano comunicador, es que su cédula recién renovada vence dentro de 20 años.

"¿De quién creen ustedes que yo me voy a llevar? Está claro, ¿verdad?", exclamó Pérez para llenar de carcajadas el Salón Las Cariátides del Palacio Nacional, donde este viernes recibió el Premio Adulto Mayor del Año 2026.

Al recibir el reconocimiento, el también expresidente del Consejo de Administración de Radio Televisión Dominicana exhortó a los jóvenes a desarrollar desde temprano la capacidad de adaptación. "Los que sobreviven no son los más fuertes, son aquellos que mejor se adaptan", expresó.

El Estado dominicano reconoció a Pérez y al Hogar de Ancianos Nuestra Señora del Carmen, de Higüey, durante la séptima edición de los premios Adulto Mayor del Año y Protector de la Persona Envejeciente, respectivamente.

La ceremonia estuvo encabezada por el presidente Luis Abinader, quien estuvo acompañado de la vicepresidenta, Raquel Peña; su esposa Raquel Arbaje; y el el director ejecutivo del Consejo Nacional de la Persona Envejeciente (Conape), Demetrio Vicente Ureña.

Este acto forma parte de las actividades por el Día Internacional de las Personas de Edad y el Día Nacional de la Persona Envejeciente, conmemorados cada primero de octubre de cada año.

Durante el acto, Vicente Ureña afirmó que el país registra avances en protección, cuidado y asistencia para esta población.

"Es preciso escuchar y reconocer las distintas maneras de vivir la vejez. Hay personas que desean seguir trabajando, aprendiendo y compartiendo su experiencia. Otras necesitan apoyo para alimentarse, movilizarse o permanecer en su hogar. Cada una merece una respuesta adecuada a sus necesidades", manifestó.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/02/whatsapp-image-2026-10-02-at-125547-pm-d508e932.jpeg El presidente Luis Abinader saluda a Ellis Pérez durante la ceremonia en la que el veterano comunicador recibió el Premio Adulto Mayor del Año 2026. (DIARIO LIBRE/DARE COLLADO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/02/whatsapp-image-2026-10-02-at-125548-pm-57d9392c.jpeg La vicepresidenta Raquel Peña, el presidente Luis Abinader y la primera dama Raquel Arbaje participan en la ceremonia de los premios Adulto Mayor del Año 2026. (DIARIO LIBRE/DARE COLLADO) ‹ >

Vicente Ureña también destacó el Decreto 675-26, del 29 de septiembre de 2026, mediante el cual se estableció una vigencia uniforme de cuatro años para las licencias de conducir y se eliminó la reducción de vigencia basada únicamente en tener 75 años o más.

Ellis Pérez: comunicación, turismo y servicio público

Eliseo Antonio Pérez García nació el 14 de enero de 1936 en Santiago de los Caballeros. Su trayectoria profesional abarca más de siete décadas en la radio, televisión, turismo y administración pública.

Comenzó en la radio en 1953 y posteriormente desarrolló espacios televisivos como Encuentro y Los Recién Casados. Fue cofundador y productor de Hoy Mismo y durante 25 años se desempeñó como corresponsal de ABC News.

En 1981 fue designado secretario de Estado de Turismo por el presidente Antonio Guzmán.

Décadas después se convirtió en el primer director general de Cine y ha desempeñado funciones vinculadas al turismo, los medios de comunicación y otras instituciones.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/02/whatsapp-image-2026-10-02-at-125557-pm-1-89ea5fd3.jpeg El comunicador Eliseo Antonio Pérez García se dirige a los presentes durante la ceremonia en la que recibió el Premio Adulto Mayor del Año 2026. (DIARIO LIBRE/DARE COLLADO)

Pérez atribuyó parte de su trayectoria a la persistencia. Al recordar sus primeros pasos en la radio, relató que fue rechazado por su voz, pero regresó al día siguiente. "Yo creo que en la vida tú tienes que tener un objetivo, marcarlo, perseguirlo y no cansarte en el camino hasta que lo logres conseguir", sostuvo.

Un hogar con más de ocho décadas de servicio

El Premio Protector de la Persona Envejeciente fue concedido al Hogar de Ancianos Nuestra Señora del Carmen, de Higüey, institución cuya historia comenzó en 1937 y que fue constituida formalmente el 12 de septiembre de 1942.

Actualmente acoge a 40 adultos mayores, quienes reciben asistencia médica, nutrición, alojamiento y acompañamiento. También ofrece terapia física y actividades recreativas como dominó, manualidades, paseos, karaoke y baile.

Sor María García Almonte recibió la distinción en representación de la institución y de la Congregación Hermanas de la Caridad del Cardenal Sancha.

"Recibimos este reconocimiento en nombre de todos, de nuestras hermanas, de cada miembro de nuestro personal y de manera muy especial de nuestros queridos adultos mayores", expresó la religiosa.

Sobre los residentes, agregó: "Los años pueden hacer más lentos sus pasos y más frágiles su esfuerzo, pero nunca disminuyen su dignidad ni el valor de su vida".

Cuidados y pensiones solidarias

Conape informó que durante 2026 ha ejecutado 89,280 horas de cuidado domiciliario, destinadas a asistir y acompañar a personas adultas mayores que requieren apoyo cotidiano y a respaldar a sus familias.

Además, 7,953 adultos mayores han recibido servicios de acogida, alojamiento, cuidado y atención integral mediante centros especializados y asociaciones sin fines de lucro.

El organismo reportó también 8,421 pensiones solidarias, mientras la tarjeta Te AMA ha alcanzado a 6,677 personas, cifra que supera en un 11 % la meta anual prevista.

El programa Familias de Cariño ha beneficiado a 356 adultos mayores, mientras 331 personas participaron en Pasante con Sabiduría, resultado que, según Conape, se situó un 23 % por encima de la meta anual.

En materia de salud, 3,378 adultos mayores recibieron medicamentos. Otros 37,957 obtuvieron orientación o protección frente a emergencias y situaciones de vulnerabilidad.