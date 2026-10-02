Qué hacer en la Feria del Libro este fin de semana

José Mármol en el pabellón de la FILSD 2026 que honra su trayectoria. ( DIARIO LIBRE/ADRIANA SUELS )

Si ya recorriste algunos de sus pabellones, todavía queda mucho por descubrir en la Feria Internacional del Libro de Santo Domingo con propuestas que van más allá de los libros: exposiciones, cine, cómics, poesía, videojuegos, danza y actividades para disfrutar sin prisa.

Una parada obligada: el pabellón de José Mármol

Entre tantas opciones, vale la pena hacer una parada en el pabellón del autor homenajeado, José Mármol. El espacio inmersivo permite acercarse a su vida y legado a través de sus libros, manuscritos, dibujos, objetos personales y hasta su propia voz.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/01/24092026-recorrido-por-feria-del-libro-adriana-suels--30-c5d6c3bb.jpg Vista del Pabellón de José Mármol en la FILSD 2026. (DL/ADRIANA SUELS) https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/01/24092026-recorrido-por-feria-del-libro-adriana-suels--29-e78279d0.jpg Vista del Pabellón de José Mármol en la FILSD 2026. (DL/ADRIANA SUELS) https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/01/24092026-recorrido-por-feria-del-libro-adriana-suels--28-f379c8cd.jpg Vista del Pabellón de José Mármol en la FILSD 2026. (DL/ADRIANA SUELS) https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/01/24092026-recorrido-por-feria-del-libro-adriana-suels--27-bec5a316.jpg Vista del Pabellón de José Mármol en la FILSD 2026. (DL/ADRIANA SUELS) https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/01/24092026-recorrido-por-feria-del-libro-adriana-suels--26-09b83f3a.jpg Vista del Pabellón de José Mármol en la FILSD 2026. (DL/ADRIANA SUELS) https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/01/24092026-recorrido-por-feria-del-libro-adriana-suels--25-d07b3492.jpg Vista del Pabellón de José Mármol en la FILSD 2026. (DL/ADRIANA SUELS) ‹ >

Además, gracias a la Editora Nacional, es posible redescubrir tres de sus obras: Esculpir la niebla, Metáforas del tiempo y La escritura imposible. Una visita que merece hacerse sin prisa y ofrece otra manera de acercarse a la trayectoria del poeta y escritor dominicano.

De Pinocchio a los videojuegos

El viernes, la agenda comienza desde temprano. Durante todo el día podrás visitar la exposición "Carissimo Pinocchio, donde diseñadores e ilustradores italianos rediseñan la marioneta más famosa del mundo", en el Patio Español del Museo de Arte Moderno.

Más tarde, a las 3:00 pm, la Cinemateca proyectará una selección de cortometrajes de Fonprocine, una alternativa para combinar la feria con una dosis de cine.

El sábado, a las 10:00 am, los más creativos tienen una cita en el Pabellón del Cómic con el taller "Arma tu cómic en 1, 2, 3", impartido por Enmanuel E. Pérez.

Y para quienes disfrutan de la poesía, habrá recitales durante todo el día en el Rincón de la Poesía, ubicado en el Bar del Teatro Nacional.

El domingo también trae propuestas diferentes. En el Pabellón del Cómic se conversará sobre "Videojuegos aliados de la lectura", a cargo de Garibaldi Ascencio, conocido como Caribeño Gamer.

Y a las 5:00 pm, la danza tomará la Sala de Letras del Auditorio del Museo de Historia Natural con la presentación "Movimientos que inspiran", a cargo de Dafne Paulino y organizada por la Academia de Danza Dafne Paulino.

Para cerrar cada jornada, el Oasis Lúdico se convierte en uno de los puntos de encuentro de la feria. Todas las noches, a las 8:00 p. m., el Bar Juan Lockward del Teatro Nacional recibe presentaciones artísticas para terminar el día entre música, entretenimiento y buena compañía.

Lugar: Plaza de la Cultura. Todo el día.