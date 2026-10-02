El presidente Luis Abinader visitó la XXVIII Feria Internacional del Libro de Santo Domingo e invitó a los niños y jóvenes a cultivar el hábito de la lectura como vía para el aprendizaje y el desarrollo personal.

"Si no se lee no se aprende y si no se aprende, no se progresa en la vida", expresó el mandatario durante su recorrido por la feria, donde estuvo acompañado por el ministro de Cultura, Roberto Ángel Salcedo.

Según una nota de prensa, Abinader pronunció estas palabras en el Pabellón Infantil, donde, rodeado de niños, felicitó a Diego Acosta, uno de los escritores más jóvenes del país, por sus obras "El Cuervo", "Momentitos" y "Reflexiones de un niño".

El presidente también agradeció el respaldo de los participantes y colaboradores de la feria, que cuenta con miles de propuestas literarias y un calendario de más de 700 actividades, además de los museos permanentes de la Plaza de la Cultura.

"Lo importante es la cantidad de visitantes, que todos los años rompe récords, especialmente de jóvenes que vienen a leer sus libros y a buscar libros. En las ventas, según me informan, también ha ido bastante bien, lo que queremos es que este espacio de cultura sirva para todo el país", manifestó Abinader.

Panamá, país invitado

El Pabellón de Panamá, país invitado de honor de esta edición de la FILSD, fue la primera parada del mandatario. El espacio está dedicado a la historia, el folclore, la gastronomía y los escritores panameños.

Durante la visita, Abinader estuvo acompañado por la ministra de Cultura de Panamá, María Eugenia Herrera; la embajadora de Panamá en República Dominicana, Yira Elena Ramonet García, y el embajador dominicano en Panamá, Roberto Salcedo.

"Ustedes saben que tenemos grandes relaciones, que es un país hermano muy querido, muy parecido a nosotros y con el presidente Mulino también tenemos una relación muy especial", manifestó la ministra panameña-

Agradeció la invitación en nombre de su Gobierno y del presidente José Raúl Mulino.

"Nos reconocemos como países hermanos que tenemos una cultura diversa, pero el arte nos une y la cultura nos engrandece y eso es lo que hemos venido a celebrar", expresó Herrera.

Como parte de la participación de Panamá en la feria están previstas presentaciones del Ballet Nacional de Panamá y de la Orquesta Sinfónica Nacional de Panamá.

Recorrido por la feria

El mandatario continuó su recorrido por el pabellón dedicado al poeta y ensayista dominicano José Mármol, autor homenajeado de esta edición.

También visitó el Pabellón del Cómic, el espacio de RTVD Canal 4, el Pabellón de Editoriales, el Pabellón Paseo de la Lectura y, finalmente, el Pabellón Infantil, informó la Presidencia.

La XXVIII Feria Internacional del Libro Santo Domingo comenzó el pasado 24 de septiembre y se extenderá hasta este domingo 4 de octubre en la Plaza de la Cultura Juan Pablo Duarte.

La actividad reúne a más de 70 escritores internacionales, 32 editoriales internacionales, 21 editoriales nacionales y 44 librerías dominicanas.