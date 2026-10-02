Mariasela Álvarez encabezará el desfile dominicano en Madrid como Reina Momo

Foto de archivo de Mariasela Álvarez, quien fue seleccionada la Reina Momo el desfile dominicano en Madrid. ( SUMINISTRADA POR EQUIPO DE MARIASELA ÁLVAREZ )

La comunicadora y productora dominicana Mariasela Álvarez será la Reina Momo de la representación de República Dominicana en la Cabalgata de la Hispanidad 2026, que se celebrará este domingo 4 de octubre, a partir de las 6:00 de la tarde, en Madrid.

La delegación estará integrada por aproximadamente 200 participantes y recorrerá Plaza de España, Gran Vía y Cibeles, con una propuesta que mostrará manifestaciones del carnaval, el folclore, la música y las tradiciones dominicanas.

El maestro Manuel Montilla, artista visual con más de cinco décadas de trayectoria, será el Rey Momo. La representación también contará con la participación del humorista Irving Alberti, la ex primera bailarina del Ballet Folklórico Nacional Nati Brito y la bailarina y coreógrafa Loris Brea, además de artistas, creadores e integrantes de la comunidad dominicana en Madrid.

Álvarez expresó que su designación representa una oportunidad para reencontrarse con la comunidad dominicana en Madrid, ciudad donde residió durante siete años. "Para mí representa un gran honor el haber sido invitada a ser madrina de la comunidad dominicana en el desfile de la Hispanidad en Madrid", señaló.

La propuesta estará compuesta por diferentes comparsas y elementos representativos del país, entre ellos la Comparsa Fantasía Califé, la Comparsa Folclórica Dominicana, la Fantasía Bandera Dominicana, una comparsa de Guloyas, Diablos Cojuelos y Alas Monumentales.

También participará una carroza inspirada en la bandera nacional, el mar Caribe, los paisajes tropicales y otros elementos de la identidad dominicana. La comparsa "Elementos de Nuestra Tierra" incorporará referencias al larimar, el tabaco, la mamajuana, la cerveza y el café.

La participación de República Dominicana en la edición 2026 será, además, la cuarta presencia del país en la Cabalgata de la Hispanidad y servirá como plataforma para anunciar la Parada Dominicana en Madrid, prevista para febrero de 2027.

La representación es dirigida y conceptualizada por el gestor cultural y productor artístico Héctor Farías y cuenta con el respaldo de instituciones dominicanas y españolas, organizaciones de la diáspora y empresas colaboradoras.

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La cita será este domingo 4 de octubre, a las 6:00 de la tarde, con un recorrido desde Plaza de España hasta Cibeles, donde la delegación dominicana presentará diferentes expresiones de su cultura ante el público de Madrid.