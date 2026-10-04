"Divertido con Jochy" inicia nueva temporada con el regreso de Georgina Duluc como coanimadora

Georgina Duluc conversa con Jochy Santos durante el estreno de la nueva temporada de "Divertido con Jochy", en la que se incorpora como coanimadora. ( CEDIDA POR DIVERTIDO CON JOCHY )

La presentadora de televisión Georgina Duluc regresa a "Divertido con Jochy" como coanimadora, aproximadamente dos décadas después de comenzar en el espacio que marcó una etapa importante de su trayectoria en la televisión dominicana.

La comunicadora hizo el anuncio este domingo durante una conversación con Jochy Santos, en la primera entrega de la nueva temporada del programa, transmitido por Color Visión, canal 9.

Duluc expresó su emoción por regresar al espacio en el que dio pasos importantes en su carrera y destacó el significado personal de reencontrarse con el equipo y el público del programa.

"Volver a casa, volver a la televisión es volver a mi casa, al lugar que me vio crecer, que me ha transformado y que me ha hecho la mujer que soy hoy", manifestó.

Sus palabras reflejan el vínculo que mantiene con la producción y el valor que atribuye a aquella etapa de sus comienzos, cuando desarrolló parte de la experiencia que posteriormente consolidaría su presencia en los medios de comunicación.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/04/avisen-a-to-el-mundo-manden-dm-masivo-que-georginaduluc-dijo-que-sisin-mas-nada-que-agrega-34e6d59a.jpg Georgina Duluc en el set de Divertido con Jochy, donde regresa a la televisión como coanimadora, dos décadas después de sus inicios en el programa. (CEDIDA POR DIVERTIDO CON JOCHY)

Un regreso a sus orígenes

La incorporación de Georgina Duluc representa una de las novedades de la nueva temporada de "Divertido con Jochy", espacio conducido por Jochy Santos y reconocido por su combinación de entrevistas, música, humor y entretenimiento.

Después de aproximadamente 20 años, la presentadora vuelve al programa con una nueva responsabilidad, esta vez como coanimadora, y con la experiencia acumulada a lo largo de su carrera en la televisión y el mundo del espectáculo.

Su regreso también supone un reencuentro con una producción que formó parte de su desarrollo profesional y que ahora le permite asumir otro papel ante la audiencia dominicana.

El anuncio se produjo en el propio programa, durante el diálogo con Santos, quien compartió con la comunicadora el momento en que se dio a conocer su incorporación al elenco de esta nueva etapa.

La participación de Duluc añade un rostro conocido a la propuesta y conecta la renovación del espacio con una parte de su historia televisiva.

Nueva temporada los domingos

"Divertido con Jochy" estrenó su nueva temporada este domingo 4 de octubre, con una propuesta que combina entrevistas, música, humor y entretenimiento para toda la familia.

La producción de Edilenia Tacktuk se transmite todos los domingos, de 12:00 del mediodía a 2:00 de la tarde, por Color Visión, canal 9.

La nueva etapa incorpora novedades en su elenco y busca mantener la conexión con los televidentes mediante la participación de figuras del entretenimiento y segmentos dirigidos a distintos públicos.

Para Duluc, sin embargo, este regreso tiene un significado que trasciende su nueva función frente a las cámaras. La presentadora vuelve al lugar donde comenzó una parte importante de su historia profesional y al que reconoce como una influencia decisiva en su crecimiento.

Elenco

El elenco de esta nueva etapa también cuenta con Sophia Sanabria y Natalie B, quienes se incorporan a la propuesta, junto a Rosmery Herrand, Gabriella de la O, Jay Jiménez y Valentina Campion, que regresan al espacio.

de esta nueva etapa también cuenta con y Natalie B, quienes se incorporan a la propuesta, junto a Rosmery Herrand, Gabriella de la O, Jay Jiménez y Valentina Campion, que regresan al espacio. La producción apuesta así por combinar nuevos talentos con rostros conocidos de la primera temporada, en una oferta que integra humor, comunicación y entretenimiento.