Libro de Antoliano Peralta se coloca entre los más vendidos de la Feria del Libro

Luis R. Santos, Alejandro Paulino Ramos, Antoliano Peralta Romero, y Aquiles Julián durante el conversatorio sobre el libro "Después de Trujillo: un lustro convulso, 1961-1966", en la Feria Internacional del Libro Santo Domingo 2026. ( CEDIDA POR LOS ORGANIZADORES )

El libro Después de Trujillo: un lustro convulso, 1961-1966, del escritor y ministro de Justicia, doctor Antoliano Peralta Romero, figura entre las obras más vendidas de la Feria Internacional del Libro Santo Domingo, según informó el viceministro de Cultura, Luis R. Santos.

El dato fue dado a conocer durante un concurrido conversatorio sobre la obra, celebrado en el Pabellón de las Buenas Palabras, en la Sala Ravelo del Teatro Nacional, donde estudiantes, intelectuales, historiadores, docentes, investigadores y público general participaron en un amplio intercambio sobre uno de los períodos más trascendentales y convulsos de la historia dominicana.

Luis R. Santos, quien tuvo a su cargo la moderación del encuentro, informó que, hasta el primero de octubre, Después de Trujillo: Un lustro convulso, 1961-1966 se encontraba entre los libros más vendidos de la Feria, lo que evidencia la acogida que ha tenido la publicación entre los lectores.

La actividad contó con la participación del autor, Antoliano Peralta Romero; el escritor y viceministro de Cultura, Luis R. Santos; el historiador y miembro de la Academia Dominicana de la Historia, Alejandro Paulino Ramos, y el escritor Aquiles Julián.

Durante el conversatorio fueron analizados distintos aspectos del contexto político, social e histórico del período comprendido entre la caída de la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo y 1966, incluyendo la transición política, el gobierno de Juan Bosch, el golpe de Estado de 1963, el Triunvirato, la Revolución de Abril de 1965 y la intervención militar estadounidense.

Los panelistas también abordaron acontecimientos, personajes y circunstancias que incidieron en la evolución política del país durante ese lustro y en el proceso de construcción de la democracia dominicana.

El encuentro generó un marcado interés entre los asistentes, quienes, al concluir las exposiciones, participaron activamente en una amplia ronda de preguntas dirigidas a los panelistas y, particularmente, al autor de la obra.

Las inquietudes del público estuvieron relacionadas con los acontecimientos históricos abordados en el libro, sus protagonistas y las motivaciones que llevaron a Peralta Romero a profundizar en ese período de la historia nacional.

La activa participación de estudiantes, docentes, investigadores y ciudadanos puso de manifiesto el interés que continúa generando esta etapa histórica y la importancia de promover espacios de reflexión que permitan a las nuevas generaciones conocer los acontecimientos que marcaron el rumbo de la República Dominicana.

Una obra con amplia acogida entre los lectores

La presencia de Después de Trujillo: un lustro convulso, 1961-1966 entre los libros más vendidos de la Feria Internacional del Libro Santo Domingo constituye un indicador de la acogida que ha tenido la obra y del interés de los lectores por conocer los acontecimientos que siguieron al ajusticiamiento de Rafael Leónidas Trujillo.

La publicación aborda, desde una perspectiva histórica, los principales acontecimientos políticos y sociales ocurridos entre 1961 y 1966, un período caracterizado por profundas transformaciones y conflictos que incidieron en la vida nacional.

El conversatorio sobre la obra reafirmó , además, el papel de la Feria Internacional del Libro como espacio para el encuentro entre escritores, académicos, estudiantes y lectores, así como para el análisis y la difusión del conocimiento histórico y cultural.

, además, el papel de la como espacio para el encuentro entre escritores, académicos, estudiantes y lectores, así como para el análisis y la difusión del conocimiento histórico y cultural. La actividad permitió acercar al público a una etapa fundamental de la historia dominicana y propició un diálogo intergeneracional sobre los acontecimientos que contribuyeron a definir el curso político e institucional del país.