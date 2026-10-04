Madrid corona a Mariasela Álvarez y Manuel Montilla como embajadores del carnaval dominicano

Mariasela Álvarez, Reina Momo, y Manuel Montilla, Rey Momo de la representación dominicana, durante la Cabalgata de la Hispanidad 2026, celebrada en Madrid, España, este domingo 4 de octubre. ( CEDIDA POR MARIASELA ÁLVAREZ )

La comunicadora y productora dominicana Mariasela Álvarez, Miss Mundo 1982, y el artista visual Manuel Montilla fueron coronados este domingo 4 de octubre como Reina Momo y Rey Momo, respectivamente, de la representación de la República Dominicana en la Cabalgata de la Hispanidad 2026, celebrada en Madrid.

Álvarez fue quien compartió con el público dominicano los detalles de la participación nacional mediante una transmisión en vivo por Instagram, en la que mostró la carroza dominicana, las expresiones del carnaval y la presencia de sus compatriotas en las calles de la capital española.

"Yo soy la reina, pero yo no puedo dejar de ser periodista. Estoy transmitiendo en vivo", expresó durante la transmisión, en la que combinó la emoción de su coronación con su interés por informar sobre la participación dominicana en esta celebración cultural.

La comunicadora también manifestó su deseo de que los dominicanos se sintieran orgullosos de la representación nacional. "Es que yo quiero que todo el mundo se sienta orgulloso. Ahí están todos nuestros dominicanos, caramba, a lo largo de la Gran Vía en Madrid", comentó mientras mostraba imágenes del desfile.

Mariasela destaca la presencia dominicana

La participación de ambos representantes convirtió a la delegación dominicana en una muestra de la diversidad cultural del país, con expresiones de carnaval, música, danza y folclore que recorrieron algunos de los principales espacios de Madrid.

Durante la transmisión, Álvarez compartió su emoción al observar las banderas de los países participantes y la presencia de la comunidad dominicana en España.

"Cada vez que veo una bandera me emociono", manifestó mientras mostraba distintos momentos de la actividad.

La presentadora también destacó que la celebración reunía a personas de América Latina y de otros territorios vinculados con el mundo hispanohablante.

"Dominicanos y latinoamericanos de todos los países. Y de otros países de habla hispana también", señaló al describir el ambiente que se vivía en la Gran Vía madrileña.

En otro momento de la transmisión, invitó a sus seguidores a compartir las imágenes con otras personas para que pudieran apreciar la representación dominicana. "Para ustedes, señores, para ustedes, llamen a la gente para que vean esto, es bellísimo", expresó.

La comunicadora anunció que volvería a conectarse más adelante para continuar compartiendo detalles del desfile.

Manuel Montilla, Rey Momo por su trayectoria artística

Junto a Álvarez fue coronado el maestro Manuel Montilla, destacado artista visual dominicano a quien se rinde homenaje por más de cinco décadas de trayectoria y por sus aportes al desarrollo, la promoción y la proyección del arte nacional dentro y fuera del país.

La designación de ambos como Reina Momo y Rey Momo representó un reconocimiento a sus respectivas trayectorias y les otorgó un lugar destacado en la representación dominicana durante la Cabalgata de la Hispanidad.

La delegación nacional estuvo integrada por aproximadamente 200 participantes, quienes llevaron a las calles madrileñas una muestra de las tradiciones dominicanas mediante una propuesta artística que reunió diferentes expresiones del carnaval y la cultura popular.

El recorrido comprendió la Plaza de España, la Gran Vía y Cibeles, en una jornada que congregó a representantes de distintas comunidades y países vinculados con la cultura hispana.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/04/mariasela-1-8d519744.jpg Mariasela Álvarez, coronada Reina Momo de la delegación dominicana, posa frente al estand que representa a República Dominicana durante la Cabalgata de la Hispanidad 2026, celebrada este domingo 4 de octubre en Madrid, España. (CEDIDA POR MARIASELA ÁLVAREZ)

Artistas y figuras dominicanas participan en la cabalgata

La representación dominicana también contó con invitados especiales, entre ellos el humorista Irving Alberti; Nati Brito, ex primera bailarina del Ballet Folklórico Nacional, residente en Venecia; y Loris Brea, bailarina y coreógrafa radicada en Alemania.

Asimismo, participaron los influencers y comediantes Yamilet González, Jonathan Soriano y Steven Brito, junto a otras figuras vinculadas con la comunidad dominicana residente en Madrid.

La presencia de artistas, comunicadores y representantes de distintas expresiones culturales contribuyó a proyectar una imagen diversa de la identidad dominicana, con el carnaval como uno de los principales atractivos de la participación nacional.

Una oportunidad para reencontrarse con la comunidad dominicana

Para Mariasela Álvarez, la designación como Reina Momo también representó una oportunidad de regresar a una ciudad con la que mantiene vínculos personales y profesionales, además de reencontrarse con los dominicanos residentes en España.

Su participación adquirió una dimensión adicional al compartir la experiencia mediante Instagram. Mientras ocupaba un lugar de honor en la delegación, utilizó su plataforma para mostrar el desarrollo de la actividad y destacar la presencia de sus compatriotas.

Álvarez alcanzó reconocimiento internacional al ganar el título de Miss Mundo en 1982 y posteriormente consolidó una trayectoria en la televisión dominicana como presentadora y productora.

La coronación de Mariasela Álvarez y Manuel Montilla como Reina Momo y Rey Momo, respectivamente, situó a dos figuras de reconocida trayectoria en el centro de la participación dominicana en Madrid, donde el carnaval y las tradiciones nacionales sirvieron de vehículo para proyectar la cultura del país ante una audiencia internacional