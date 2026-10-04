"Panorama político" con Dionisio Soldevila inicia su transmisión en VTV

"Panorama Político con Dionisio Soldevila" se transmitirá cada lunes, a las 9:00 de la noche, por VTV, canal 32, a partir de su estreno el 5 de octubre. ( CEDIDA POR DIONISIO SOLDEVILA )

El periodista Dionisio Soldevila asumirá un nuevo reto en la televisión dominicana con el estreno de Panorama político con Dionisio Soldevila, un programa de entrevistas que buscará confrontar a los principales actores políticos del país con las preguntas que interesan a los ciudadanos.

La propuesta debutará este lunes 5 de octubre, a las 9:00 de la noche, por VTV, canal 32, con una apuesta por el análisis, las entrevistas de profundidad y el diálogo directo con dirigentes que aspiran a ocupar posiciones de mayor responsabilidad en la vida pública nacional.

El espacio parte de una premisa: abrir un escenario en el que los líderes políticos puedan explicar sus ideas, defender sus decisiones y presentar sus propuestas frente a temas que inciden en la vida de los dominicanos.

"Panorama Político con Dionisio Soldevila" procurará que las conversaciones vayan más allá de las declaraciones habituales de la actividad partidaria. La intención es que cada invitado exponga sus planteamientos y responda sobre su trayectoria, sus posiciones públicas y sus aspiraciones.

La dinámica del programa estará centrada en preguntas directas sobre las decisiones que han marcado la carrera de los entrevistados, los compromisos que asumirían ante el electorado y las soluciones que proponen para los principales problemas del país.

En un escenario político en el que los ciudadanos demandan información para evaluar a quienes buscan dirigir las instituciones públicas, el espacio se propone colocar las propuestas y la rendición de cuentas en el centro de la conversación.

Figuras políticas entre los invitados proyectados

Entre los dirigentes que el programa proyecta recibir figuran David Collado, Carolina Mejía, Guido Gómez Mazara, Omar Fernández, Francisco Javier García y Abel Martínez, además de otros representantes de la política nacional.

La presencia de estas figuras permitiría abordar distintas visiones sobre el presente y el futuro del país, así como las aspiraciones de los partidos y los liderazgos que tienen incidencia en el debate público.

Las entrevistas buscarán ofrecer a la audiencia elementos para conocer las posiciones de los invitados sobre los asuntos nacionales, sus prioridades y las iniciativas que impulsarían desde las responsabilidades públicas a las que aspiran.

Los problemas del país, en el centro del debate

La agenda de Panorama político incluirá asuntos que afectan directamente a la población, entre ellos la economía, la seguridad ciudadana, la educación, la salud, el empleo, la justicia y la institucionalidad democrática.

También se abordarán el desarrollo nacional, las relaciones internacionales y otros desafíos que requieren respuestas de quienes participan en la toma de decisiones públicas.

La intención es que estos temas no se queden en planteamientos generales, sino que permitan conocer las propuestas de los entrevistados y examinar sus posiciones frente a problemas concretos.

De esta manera, el programa buscará contribuir a una conversación política centrada en los contenidos, las responsabilidades y las alternativas que ofrecen los distintos liderazgos.

Una nueva apuesta para la televisión dominicana

Conducido por Dionisio Soldevila, el espacio se incorpora a la oferta televisiva dominicana con la intención de convertirse en un punto de encuentro para el análisis de la actualidad política y las entrevistas a figuras de relevancia nacional.

El formato apuesta por una conversación directa con sus protagonistas, con tiempo para desarrollar ideas y abordar asuntos que suelen ocupar un lugar importante en la discusión pública.

El desafío será ofrecer a la audiencia información útil para comprender las posiciones de los dirigentes, contrastar sus planteamientos y evaluar sus respuestas ante los principales retos de la República Dominicana.

La producción televisiva se transmitirá cada lunes, a las 9:00 de la noche, por VTV, canal 32, a partir de su estreno el 5 de octubre.

Con esta propuesta, Soldevila se dispone a abrir un nuevo espacio televisivo en el que la política, sus protagonistas y las decisiones que afectan al país serán el eje de las conversaciones.