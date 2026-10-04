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FILSD 2026
FILSD 2026

Roberto Ángel Salcedo destaca aumento en ventas de libros y anuncia una FILSD 2027 más extensa

Durante el acto de clausura fue reconocido Juan Emilio Báez Melo, por "toda una vida dedicada al libro"

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Roberto Ángel Salcedo destaca aumento en ventas de libros y anuncia una FILSD 2027 más extensa
Nan Chevalier, Roberto Ángel Salcedo y Pastor de Moya entregan un reconocimiento a Juan Emilio Báez Melo. (SAMIL MATEO)

La Feria Internacional del Libro Santo Domingo 2026 cerró con un incremento en las ventas de libros y en la asistencia de público. La afirmación fue hecha por  el ministro de Cultura, Roberto Ángel Salcedo.

Durante el acto de clausura de la 29° edición de la feria, Salcedo informó que, hasta el mediodía de este domingo, se habían registrado ventas de libros por RD$97.4 millones, frente a los RD$75 millones alcanzados durante la edición de 2025.

"Se están comprando libros en la República Dominicana", afirmó el funcionario al destacar el crecimiento registrado este año.

El ministro explicó que la cifra de ventas es preliminar, debido a que la feria continuaba abierta al público al momento del acto de clausura y las ventas podían incrementarse hasta el cierre definitivo de los pabellones.

La asistencia también mostró un crecimiento. Según los datos ofrecidos por Salcedo, la FILSD 2026 había recibido 714,000 personas hasta el mediodía, superando las 705,000 registradas en 2025.

La edición de este año contó con una programación de 844 actividades desarrolladas durante once días, con la participación de escritores, artistas, gestores culturales y público de distintas edades.

Una feria más extensa en 2027

 

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Infografía
Roberto Ángel Salcedo, ministro de Cultura. (SAMIL MATEO)

Durante su intervención, Roberto Ángel Salcedo anunció además la fecha de celebración de la próxima Feria Internacional del Libro Santo Domingo.

La edición número 29 se realizará del 12 al 26 de septiembre de 2027, extendiendo su duración a dos semanas completas.

El ministro señaló que esta ampliación permitirá incorporar una mayor cantidad de actividades, puestas en circulación de libros, charlas, conferencias e intercambios culturales.

"Por vez primera la República Dominicana tendrá su feria con mayor extensión no solo en tiempo", expresó Salcedo, al explicar que la nueva modalidad busca ampliar las oportunidades de encuentro alrededor de la literatura y la cultura.

El anuncio fue realizado al cierre de una edición que tuvo a Panamá como país invitado de honor y que estuvo dedicada al escritor y filósofo José Mármol.

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Periodista dominicana con una maestría en Comunicación Corporativa. Titulada en estilismo y asesoría de imagen. Es una apasionada del contenido sobre la salud, la belleza, el buen vivir y la cultura.