"Bemberé", el nuevo programa de Alfonso Rodríguez, se estrena este lunes por Color Visión

De izquierda a derecha, Gaby Rang, Alfonso Rodríguez, Mery Tuloba, Rafael Bobadilla y Christián Álvarez ( CEDIDA POR "BEMBERÉ" )

El cineasta y productor Alfonso Rodríguez regresa este lunes 5 de octubre a la televisión con Bemberé, un programa de variedades que se transmitirá de lunes a viernes, de 8:00 a 9:00 de la noche, por Color Visión.

Rodríguez explicó que su retorno obedece a varios factores, pero que el decisivo fue la llegada de la empresa de medición Media Express.

Según dijo, el sistema trabaja con más de 16 mil dispositivos que envían información y prevé llegar a cerca de 40 mil familias en todo el territorio para diciembre.

Afirmó que desde marzo visita agencias publicitarias y ejecutivos que deciden la colocación de pauta, y que no habría salido al aire sin percibir una ola positiva para el programa.

Sostuvo que la televisión funciona cuando está producida, con guiones y un horario fijo, y que "con la televisión local nadie puede".

Concepto del programa

El productor explicó que el diseño de Bemberé se basa en el programa del mismo nombre que realizó en Telecentro en el año 2000. La idea, dijo, es jugar con la realidad e introducirle elementos ilógicos.

Según Rodríguez, Bemberé significa "fiesta bullosa" en lenguaje nigeriano, y esa será la esencia del espacio. Aseguró que no se hablará de política ni de temas deprimentes.

Entre las secciones figuran un noticiero de humor, un bar que semeja una cárcel y "Telesuceso", donde se recrearán casos con un tono más ligero. También habrá cápsulas de Alan Delmonte.

Elenco del programa

Bemberé contará con un elenco principal integrado por el actor y presentador Juan Carlos Pichardo, Rafael Bobadilla (El Boba), la comunicadora Carmen Rodríguez, el actor Christian Álvarez, Damián Núñez y el actor Fernando Rodríguez.

Se suman el actor y cantante Axel Mansilla, a cargo del segmento musical "The Canto"; el coreógrafo Eddy Kew, y el comunicador Alan Delmonte, responsable del segmento "Bemberé Explicada".

Una de las incorporaciones más llamativas es la de Elizabeth Turra, quien tendrá su propio segmento tipo reality llamado "TurraMatch".

El cantante Mark B tendrá a su cargo un segmento de búsqueda de talento. Además de su carrera musical, ha incursionado en el cine y mantiene emprendimientos propios, entre ellos un estudio de grabación y una escuela de baile.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/04/juan-carlos-pichardo-y-alfonso-rodriguez-39ac3616.jpeg Juan Carlos Pichardo Jr. y Alfonso Rodríguez en los ensayos. (CEDIDA POR ALFONSO RODRÍGUEZ)

Características del programa

Bemberé se define como un programa de variedades que combina entretenimiento, humor, música e información en un solo espacio.

La propuesta busca ser más que un programa: un pulso donde la realidad, el humor, la música y la improvisación se encuentran cada noche para recordar que la televisión todavía puede ser una fiesta.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/04/fernando-rodriguez-personaje-de-guillermo-gomez-435e8e88.jpeg El actor Fernando Rodríguez en la caracterización de Guillermo Gómez. (CEDIDA POR BEMBERÉ)

Rodríguez adelantó que usará inteligencia artificial en la producción y el formato vertical en los bumpers del programa, un recurso propio de los teléfonos móviles con el que busca conectar con la audiencia joven.

Aclaró que Bemberé no tiene temporada definida. "Es de tiempo ilimitado, hasta que el cuerpo aguante", afirmó.