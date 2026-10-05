Niña dominicana, campeona de ballet en Panamá

La niña dominicana Abigail Arias Rodríguez, de Puerto Plata, posa con los trofeos que la acreditan como campeona de las Américas en el All Dance América 2026, celebrado en Panamá. ( CEDIDA POR JOSÉ FRANCISCO ARIAS )

La niña dominicana Abigaíl Arias Rodríguez, oriunda de Puerto Plata, se coronó campeona de las Américas en el Concurso Internacional organizado por la Academia All Dancer Internacional, al obtener el primer lugar en la categoría de 14 años del All Dance América 2026, que concluyó este lunes en la capital panameña.

Con su presentación, Abigail logró el Pase Dorado y una de las más altas puntuaciones del concurso, un privilegio que se otorga a los mejores intérpretes del evento.

La actividad se desarrolló del 30 de septiembre al 5 de octubre en el Megapolis Hotel, en Ciudad de Panamá. Reunió a delegaciones de todo el continente y contó con premios especiales para los participantes.

El evento fue organizado por All Dance International, entidad que desde hace alrededor de 15 años realiza estos encuentros regionales de danza.

Te puede interesar Edanco cierra con "Danza joven" y celebra el talento de nuevas generaciones

Reconocimiento y logros

El Pase Dorado es un reconocimiento que se concede a los mejores intérpretes del concurso. Abigail lo obtuvo con la pieza que presentó en el Concurso de Danza de las Américas, que además le dio una de las calificaciones más altas de toda la competencia.

Con el triunfo en Panamá, Abigail le ha dado a Puerto Plata tres premios internacionales como solista, además de otros galardones en dúos, tríos y presentaciones grupales.

Su récord como solista es el siguiente:

1.er lugar en All Dance Santo Domingo , categoría de 12 años, celebrado en el hotel Jaragua.

, categoría de 12 años, celebrado en el hotel Jaragua. 2.º lugar en All Dance Orlando, Florida, Estados Unidos, categoría de 13 años.

categoría de 13 años. 1.er lugar en All Dance América, Panamá, categoría de 14 años.

Todos sus premios como solista han sido en Ballet Clásico.

All Dance International

All Dance International se presenta como la organización de danza más grande del mundo. Tiene más de 15 años de trayectoria y une a bailarines, academias, coreógrafos y directores de más de 70 países.

Su calendario combina campeonatos nacionales, continentales y mundiales, un esquema que permite a los participantes clasificar y competir en escenarios cada vez más exigentes.

All Dance Panamá

La sede panameña, All Dance Panamá, lleva más de 13 años operando en el país. Es el referente de la industria y el clasificatorio oficial para competencias internacionales y continentales.

Además de la cita continental, realiza competencias nacionales, como las de junio en el Teatro Anayansi de Atlapa, y funciona como antesala de los grandes eventos del continente.

Orgullo dominicano

El resultado de Abigaíl Arias Rodríguez en el All Dance América reafirma el talento de las nuevas generaciones de bailarines dominicanos fuera del país y deja a Puerto Plata en lo más alto del Ballet Clásico competitivo del continente.

Próximos eventos

El próximo gran evento es el All Dance World Orlando , del 19 al 23 de noviembre en el Hilton Orlando , Florida . Es el campeonato mundial más elitista de la organización, donde los representantes clasificados compiten por más de 50,000 dólares en premios y becas internacionales.

, del en el , . Es el campeonato mundial más elitista de la organización, donde los representantes clasificados compiten por más de 50,000 dólares en y becas internacionales. Para 2027 , la agenda incluye tres citas:

, la agenda incluye tres citas: All Dance Intercontinental , con sede en Punta Cana , República Dominicana .

, con sede en , . All Dance Continental América , con sede en Panamá .

, con sede en . All Dance América, del 22 al 27 de septiembre en el Megapolis Hotel de Ciudad de Panamá. El cierre de inscripciones es el 1 de agosto de 2027.