Edanco cierra con "Danza joven" y celebra el talento de nuevas generaciones

Integrantes de distintas escuelas y academias de danza mostraron su talento y energía durante las funciones de Edanco. ( CEDIDA POR MIKA PASCO )

Con dos funciones de Danza joven finalizó con éxito el Festival Internacional de Danza Contemporánea (EDANCO 2026), cuya edición XXI incluyó la participación de diferentes grupos que demostraron sus habilidades ante un público que les aplaudió de principio a fin.

Ambas presentaciones fueron realizadas a casa llena en la Sala Manuel Rueda. En éstas actuaron las agrupaciones Luisianny Acevedo, el Movimiento Centro Escuela de Danza, Miguel Linares, Realeza Moderna Dance Company, Sheika Gallardo Academia de Danza y Arte, Centro de Formación Royalty, Tedanz y Torbellino Escuela de Talentos.

Con el aplauso efusivo de los presentes, también actuó el Ballet Teatro Dominicano, Golden Dancers, Danza Mix, Centro en Artes profesor Antonio Rojas, Ffuntepod, Sol de Luz, Centro de Danza Peniel, X Academi y Explicitus. En cada pieza los jóvenes demostraron su destreza, agilidad y pasión por la danza, también su compromiso por mostrar lo mejor de las clases que aprenden en las aulas.

Patricia Ortega, bailarina, coreógrafa, gestora cultural y directora de Edanco aseguró que esta edición cumplió su objetivo de acercar al público a diferentes lenguajes y formas de creación en la danza contemporánea. "Este festival se ha consolidado como uno de los principales espacios de encuentro, intercambio y proyección de la danza contemporánea en nuestro país. Esto nos llena de orgullo y nos motiva a seguir trabajando con entusiasmo en favor de la danza".

"En este gran cierre, el público disfrutó de una programación que reunió a artistas y compañías nacionales e internacionales provenientes de Canadá, México, Costa Rica, Estados Unidos, España, Francia y Rumanía, junto a destacadas propuestas de la danza dominicana".

Ortega agradeció al equipo logístico del Festival y a todo el público que se dio cita en las diferentes funciones "que presentamos desde el 22 de septiembre en diferentes espacios de Santo Domingo, como UNIBE, UNAPEC, Casa de Teatro, el Centro Narciso González, el Centro Cultural Banreservas, Quinta Dominica, La Gruta y en la Sala Manuel Rueda".

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/05/whatsapp-image-2026-10-05-at-11337-pm-1-8bda8687.jpeg Jóvenes bailarines durante una de las presentaciones de Danza Joven, que puso el cierre al Festival Internacional de Danza Contemporánea Edanco en la Sala Manuel Rueda. (CEDIDA POR MIKA PASCO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/05/whatsapp-image-2026-10-05-at-11339-pm-6-b97484cc.jpeg La juventud dominicana protagonizó el cierre del festival con una muestra de destreza, disciplina y pasión por la danza contemporánea. (CEDIDA POR MIKA PACO) ‹ >

Un Edanco para recordar

En este 2026, desde Canadá recibimos la reconocida coreógrafa y artista Louise Bédard, junto a Valerie Sabbah y la Compañía Nacional de Danza Contemporánea, quienes iniciaron esta edición en la Quinta Dominica, ubicada en la Ciudad Colonial. En ese mismo escenario, permaneció la exposición de Mika Pasco, quien, a través de sus fotografías destaca momentos, bailarines y escenas que forman parte de la memoria cultural de este encuentro anual.

También, se presentó una función de "A la inversa", una propuesta que une a bailarines de diferentes generaciones. El sábado 3 de octubre, en la Sala Manuel Rueda se celebró la Gala Benéfica, con la participación de la Compañía Nacional de Danza Contemporánea de República Dominicana y Karol Marenco, de Costa Rica, en una jornada que combinó la celebración artística con un propósito solidario.

La agenda también incluyó talleres formativos en la Escuela Nacional de Danza Edanza , el Centro Cultural de España , Quinta Dominica y en el Centro Cultural Banreservas , en la Ciudad Colonial . Las artistas Esthel Vogrig de México , y Valerie Sabbah de Canadá fueron algunas facilitadores que compartieron sus conocimientos en los talleres formativos .

, el , y en el , en la . Las artistas de , y de fueron algunas facilitadores que compartieron sus conocimientos en los talleres . Con el lema La ciudad danza estos jóvenes pusieron a vibrar la Sala Manuel Rueda con sus movimientos, así como con sus coreografías que rinden homenaje a la danza en su expresión contemporánea.