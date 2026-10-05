Julieta Prissell explora los ritmos de África y el Caribe en una nueva exposición

En sus pinturas, Prissell trabaja con capas, colores y gestos que sugieren música, movimiento y recuerdos. ( CORTESÍA DE JULIETA PRISSELL )

El color puede sugerir un sonido, una pincelada puede evocar movimiento y una composición abstracta puede convertirse en un territorio para la memoria.

Desde esa perspectiva se construye "El ritmo de lo invisible", exposición individual de la artista dominico-estadounidense Julieta Prissell, con la que Abreu Fine Art inaugurará su galería en Bávaro.

La muestra, curada por Oscar Abreu, abrirá al público el 17 de octubre de 2026, a las 3:00 de la tarde, en Greenfit Wellness Club, ubicado en el Edificio Gardenia, en Los Corales.

En sus pinturas, Prissell trabaja con capas, colores y gestos que sugieren música, movimiento y recuerdos. Sus composiciones no buscan ofrecer una lectura única, sino invitar al espectador a detenerse frente a ellas y descubrir, poco a poco, las relaciones que se establecen entre las formas.

El título de la exposición alude precisamente a esos vínculos que no siempre son visibles: la experiencia personal, las memorias culturales y los ritmos que conectan a África con el Caribe.

A través de un lenguaje abstracto, la artista transforma estas referencias en imágenes donde permanece la energía del trazo, mientras el espectador encuentra espacio para construir sus propias asociaciones.

Ese universo creativo se expresa en obras como "Ecos del Tambor Ancestral", "Ritmo entre África y el Caribe", "La Danza de los Vientos Yoruba", "Cantos de la Luna Caribeña" y "El Llamado de la Kalimba Azul", cuyos títulos evocan sonidos, territorios y tradiciones que adquieren una interpretación propia en la pintura.

Desde la mirada curatorial de Oscar Abreu, una de las características que distingue el trabajo de Prissell es su capacidad para sostener la atención y revelar nuevas relaciones con cada observación. El diálogo entre colores, formas y capas permite que una misma pieza pueda ofrecer diferentes lecturas según la mirada de quien la contempla.

Una publicación sobre arte

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/06/whatsapp-image-2026-10-05-at-80925-am-6-4e26a8df.jpeg La artista dominico-estadounidense Julieta Prissell (CORTESÍA DE LOS ORGANIZADORES)

Como parte de la jornada inaugural también será presentada "Top 100 Artists: ArtGabangi 2026", publicación de Oscar Abreu cuya portada reproduce una pintura de Prissell.

El libro dedica además varias páginas a la trayectoria de la artista e incluye reproducciones de algunas de sus obras, ampliando la mirada sobre una propuesta que encuentra en la abstracción un espacio para explorar identidad, memoria y cultura.

Con esta exposición, Abreu Fine Art inicia su programación y establece un nuevo espacio para el encuentro con las artes visuales en Los Corales. La iniciativa busca acercar propuestas contemporáneas al público de Bávaro y Punta Cana, incorporando el arte a la dinámica cultural de una zona en constante crecimiento.