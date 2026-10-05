La serie "La Familia Espejo" se estrena hoy en RTVD

El elenco del programa, liderado por Johnnié Mercedes ofrecieron los detalles de la nueva temporada en la Feria del Libro. ( CEDIDA POR RTVD )

La segunda temporada de la serie La Familia Espejo se estrenará este lunes a las 10:00 de la noche en televisión abierta por Radio Televisión Dominicana (RTVD) luego de que se exhibiera en primicia a través del streaming del canal 4.

La difusión de la serie creada por Iván Ruiz para RTVD Studios con la dirección de Tito Rodríguez se hace bajo el concepto "La convergencia que marca un nuevo hito en la televisión dominicana".

El estreno en televisión abierta, por el canal 4, llega este lunes y durante esta semana luego de que se viera primero por streaming a través del canal de Youtube de RTVD.

El productor de La Familia Espejo, Hugo Devana, destacó que la serie busca reflejar situaciones cotidianas que enfrentan las familias dominicanas, abordando problemáticas sociales y presentando, a través de sus historias, posibles alternativas para afrontarlas, "esta segunda temporada profundiza en temas sensibles y situaciones que afectan a la sociedad, mostrando cómo sus personajes enfrentan y superan diferentes circunstancias".

Protagonistas y personajes

Devana resaltó además que esta 2da. producción apuesta por nuevas formas de conectar con el público y adaptarse a los actuales hábitos de consumo audiovisual, llevando la serie primero al streaming antes de su estreno en televisión abierta.

Los protagonistas de La Familia Espejo son una familia real llevada a la ficción: el actor Johnnié Mercedes interpreta a Berto Espejo, un padre trabajador y entregado a su hogar, mientras Clara Luz Lozano encarna a Alicia Espejo, una mujer resiliente que enfrenta los conflictos familiares y sus propios sueños.

Junto a ellos aparecen sus hijos en la vida real: Rria Mercedes (Amanda), estudiante de Derecho; Isaac Mercedes (Ernesto), un joven apasionado por el dembow; Akuharella Mercedes (Imar), mecánica de espíritu independiente; y Gaia Mercedes (Olivia), la menor, marcada por su relación con las redes sociales.

En la segunda temporada cobra especial importancia Aquiles Correa, quien interpreta a Ramón Espejo, hermano de Berto y un personaje que introduce nuevos conflictos y secretos en la familia.