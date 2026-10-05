Soy Luna Tour llegará a Santo Domingo con su esperado regreso a los escenarios

Karol Sevilla durante el concierto de Soy Luna Tour. ( CEDIDA POR EL EQUIPO DEL CONCIERTO )

Los fanáticos de Soy Luna en República Dominicana podrán volver a disfrutar en vivo de las canciones y personajes que marcaron a toda una generación. El elenco de la popular serie de Disney llegará a Santo Domingo el próximo 31 de octubre, con un espectáculo en el Óvalo de la Feria Ganadera.

La presentación contará con Karol Sevilla, Michael Ronda, Ruggero Pasquarelli, Malena Ratner y Gastón Vietto, acompañados por un destacado cuerpo de bailarines. El repertorio combinará los temas más icónicos de la serie con nuevas canciones de la reciente temporada.

Las entradas estarán disponibles en preventa exclusiva para clientes Visa del 5 al 7 de octubre, con un 15 % de descuento, a través de Tuboleta. La venta general comenzará el 7 de octubre por los mismos canales.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/05/fotografia-cedida-por-warner-bros-pictures-que-muestra-al-actor-estadounidense-tom-cruise-en-el-pap-1-365f113c.jpg Fotografía cedida por el equipo de del concierto de Soy Luna en RD muestra a la actriz y cantante Karol Sevilla y al actor Ruggero Pasquarelli.

El concierto forma parte de una gira latinoamericana que también visitará ciudades de Argentina, México, Colombia, Costa Rica, Bolivia, Ecuador, Uruguay, Perú y Chile.

El regreso del elenco coincide con el lanzamiento de Soy Luna: Volver a Rodar, nueva temporada de la serie que busca reencontrar a sus seguidores con una historia que se convirtió en un fenómeno entre el público juvenil de Latinoamérica y Europa.

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Las novedades de la gira estarán disponibles en las cuentas oficiales de Instagram y TikTok : @soylunaultimotour .

y : . La producción del espectáculo está a cargo de Golden Peak Live Entertainment.