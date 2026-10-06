Frank Moya Pons reúne una mirada crítica sobre la historia dominicana

Frank Moya Pons, miembro de Número de la Academia Dominicana de la Historia; Miguel Reyes Sánchez, presidente de la Academia Dominicana de la Historia, y Eduardo Tejera, vicepresidente de la Academia Dominicana de la Historia. ( SAMIL MATEO )

La lectura de la historia dominicana a través de los libros de otros historiadores es el punto de partida de Lecturas históricas dominicanas, una obra en la que Frank Moya Pons reúne una selección de prólogos, presentaciones, introducciones y reseñas escritos a lo largo de varias décadas.

La publicación, incorporada por la Academia Dominicana de la Historia a su colección editorial, reúne textos dedicados a obras de distintos autores y períodos, y ofrece una mirada particular sobre la manera en que se ha estudiado y escrito la historia nacional.

La idea de convertir esos escritos en un libro no surgió inicialmente de Moya Pons. El historiador cuenta que durante años recibió sugerencias de amigos y autores para reunirlos, hasta que finalmente decidió vencer su resistencia.

"Respondiendo al continuo estímulo de varios amigos, he terminado superando mi resistencia a publicar una antología de los prólogos, presentaciones, introducciones y reseñas que he escrito sobre diversas obras de historia dominicana", explica en la introducción de la obra.

Durante un tiempo, Moya Pons consideró que la diversidad de los textos dificultaba convertirlos en un volumen coherente. Habían sido escritos en circunstancias diferentes y sobre asuntos variados, por lo que no encontraba un hilo conductor que permitiera reunirlos en una obra orgánica.

"Nunca imaginé que publicaría un libro con estas reseñas", reconoce el historiador, quien finalmente optó por organizar los materiales de acuerdo con su cercanía temática.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/07/whatsapp-image-2026-10-06-at-84033-pm-adff6ff1.jpeg Frank Moya Pons, autor de la obra. (SAMIL MATEO)

También explicó que la obra reúne "una antología de sencillos eensayos académicos sobre una parte mínima de la producción de sesenta y tres autores" que le confiaron la evaluación de sus trabajos.

Indicó que, estos textos pueden servir como referencia para quienes se inician en los estudios históricos. Por ello plantea la escritura de reseñas como un ejercicio de formación.

"Creo que a esos emergentes historiadores les favorecería, como entrenamiento, dedicar algunas horas al mes a analizar obras históricas y redactar reseñas sobre estas intentando escribirlas con imparcialidad, objetividad, ecuanimidad y generosidad", añadió.

"La crítica académica, para ser buena, no tiene que ser negativa ni destructiva. Los invito a practicar este ejercicio. No se arrepentirán"" Frank Moya Pons historiador y autor de la obra "Lecturas históricas dominicanas" “

Su planteamiento incluye, además, una defensa de la crítica como una herramienta para enriquecer el conocimiento y no como un mecanismo de descalificación.

El discurso de Moya Pons concluyó con palabras de gratitud y reconocimiento para quienes participaron en la preparación del volumen: José Chez Checo, encargado del primer ordenamiento de los textos; Aimara Vera, responsable del cuidado de edición, y Janet Canals, de la diagramación.

Un diálogo con otros historiadores

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/07/whatsapp-image-2026-10-06-at-84034-pm-3-f0b656c3.jpeg La obra fue obsequiada a los presentes al culminar el acto de puesta en circulación. (SAMIL MATEO)

Durante la puesta en circulación, realizada en el Museo Nacional de Historia y Geografía, el presidente de la Academia Dominicana de la Historia, Miguel Reyes Sánchez, destacó el valor de la publicación y la definió como una obra construida a partir del diálogo de Moya Pons con otros autores y sus libros.

"No se trata de una monografía convencional ni de una historia general organizada de manera lineal", señaló Reyes Sánchez. A su juicio, el historiador actúa en estas páginas como lector, crítico y mediador entre las obras reseñadas y la comunidad intelectual.

Los textos abarcan un amplio espectro de la historia dominicana: desde los primeros tiempos coloniales y la formación de la sociedad dominicana hasta los conflictos políticos del siglo XIX, las transformaciones económicas, la era de Trujillo, la resistencia antitrujillista y la crisis de la democracia.

También aparecen asuntos relacionados con el crecimiento y el desarrollo, la geografía, la naturaleza, la memoria, los pueblos, las ciudades, la cultura y la sociedad. Esta amplitud permite observar la diversidad de temas que han formado parte de la investigación histórica dominicana.

Para Reyes Sánchez esa diversidad revela que la historia nacional no puede ser abordada desde una única perspectiva. La presentación de la Academia sostiene que el libro muestra "la riqueza, variedad y continuidad de los estudios históricos dominicanos".

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/07/whatsapp-image-2026-10-06-at-84000-pm-afc399ee.jpeg Aníbal de Castro, José Báez Guerrero, Frank Moya Pons y Miguel Reyes Sánchez. (SAMIL MATEO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/07/whatsapp-image-2026-10-06-at-84001-pm-3fc40dec.jpeg Andrés Dahuajre, Manuel Estrella, Frank Moya Pons, Miguel Reyes Sánchez y Roberto Álvarez https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/07/whatsapp-image-2026-10-06-at-84032-pm-484c081b.jpeg Milton Ray Guevara, Ángela de Jorge, Eduardo Jorge Prats y Alejandro Moscoso. (SAMIL MATEO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/07/whatsapp-image-2026-10-06-at-84031-pm-1-e81497ae.jpeg José Enrique Delmonte, José Guillermo Guerrero y Manuel García Arévalo. (SAMIL MATEO) ‹ >

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