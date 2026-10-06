Camilo Then recibe reconocimiento por su trayectoria en la producción de eventos

Camilo Then recibe un reconocimiento por su trayectoria en la producción de eventos durante la celebración de "Resplandece tu Marca", en el Sheraton Santo Domingo. ( CEDIDA POR CAMILO THEN )

El productor y empresario dominicano Camilo Then recibió un reconocimiento por su trayectoria y sus aportes a la industria de la producción de eventos durante la celebración de "Resplandece tu Marca", realizada en el Sheraton Santo Domingo.

La actividad reunió a profesionales, emprendedores y representantes de distintas áreas interesados en compartir experiencias y herramientas relacionadas con el desarrollo de marcas y negocios.

El reconocimiento a Then tomó en cuenta su trayectoria en la producción de eventos, así como su experiencia en la planificación y ejecución de proyectos dentro de esta industria.

Durante el encuentro, el productor también participó como expositor en la conferencia "Del Caos al Diseño", en la que habló sobre su experiencia en el trabajo detrás de la producción y organización de eventos.

Retos en la producción de eventos

En su participación, Then abordó algunos de los retos que implica llevar una idea desde su etapa inicial hasta convertirse en un evento. También compartió aspectos relacionados con la planificación, la organización y el trabajo que requiere cada producción.

La experiencia en este sector, explicó, supone enfrentar situaciones imprevistas y tomar decisiones de manera constante para lograr que cada proyecto avance de acuerdo con los objetivos establecidos.

El reconocimiento recibido durante la actividad también le permitió valorar el camino recorrido en una industria que requiere coordinación entre diferentes equipos y profesionales.

Then señaló que recibir una distinción por su trayectoria representa una oportunidad para mirar el trabajo realizado hasta ahora, pero también una responsabilidad para continuar desarrollándose dentro del sector.

"Más que un reconocimiento, lo recibo como un recordatorio de la responsabilidad que tenemos de seguir haciendo nuestro trabajo con pasión, compromiso y propósito", expresó el productor.

"Resplandece tu Marca" fue organizado como un espacio de encuentro para profesionales y emprendedores, con actividades orientadas al aprendizaje y al intercambio de experiencias.

Importancia del intercambio de experiencias

La iniciativa desarrolla talleres, encuentros y conferencias con personas vinculadas a diferentes áreas, con el propósito de ofrecer herramientas que puedan ser utilizadas en el crecimiento de proyectos y negocios.

En ese contexto, la participación de Then estuvo enfocada en la producción de eventos y en las experiencias que ha acumulado durante su trayectoria profesional.

El productor agradeció al equipo de Resplandece tu Marca por el reconocimiento y por la oportunidad de participar en el encuentro celebrado en Santo Domingo.

También agradeció a las personas que hicieron posible la actividad y a los profesionales y emprendedores que asistieron al encuentro.

La jornada permitió abordar distintos aspectos relacionados con el desarrollo de marcas y negocios, además de ofrecer un espacio para que los participantes conocieran experiencias de profesionales de diferentes áreas.

Para Then, el reconocimiento se suma a su recorrido en la producción de eventos, una actividad que combina planificación, coordinación y ejecución para llevar adelante cada proyecto.

Su participación en Resplandece tu Marca también estuvo orientada a compartir parte de ese proceso con personas que desarrollan sus propios proyectos o que buscan incorporarse a la industria de eventos.

El productor destacó la importancia de continuar trabajando y compartiendo conocimientos con las nuevas generaciones interesadas en este sector.