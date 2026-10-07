Jeremy Allen White enfrenta la "aterradora" ambición de las redes en "The Social Reckoning"

Fotografía de archivo del actor Jeremy Allen White en la alfombra roja de los Premios del Sindicato de Actores de Cine y Televisión (SAG) en el Shrine Auditorium de Los Ángeles, California, EE. UU.. ( EFE/EPA/CAROLINE BREHMAN )

Jeremy Allen White considera aterrador el poder que han concentrado las redes sociales, algo que el actor consiguió enfrentar... en la gran pantalla.

El estadounidense protagoniza junto a Mikey Madison "The Social Reckoning", un drama escrito y dirigido por Aaron Sorkin que expone las entrañas de Facebook.

La cinta se centra en los "Papeles de Facebook", una investigación periodística de 2021 que reveló algunas de las prácticas más criticadas de la red social.

Liderada por el periodista Jeff Horwitz (White), que en la época trabajaba para The Wall Street Journal, la investigación se pudo llevar a cabo gracias a la colaboración de la denunciante Frances Haugen (Madison).

"Tengo muchos temores sobre lo que estas compañías quieren últimamente", dijo White en entrevista con AFP.

"Lo quieren todo, quieren todo nuestro tiempo, toda nuestra atención, toda nuestra interacción, quieren que nos comuniquemos con sus herramientas", agregó el actor.

Para la estrella estadounidense "es aterrador no saber hasta dónde llega esto. Ellos tienen miles de millones de dólares, ¿qué más?".

"The Social Reckoning" es una suerte de pieza complementaria de "Red social", la aclamada cinta de 2010 que narra los inicios de Facebook.

También escrita por Sorkin y protagonizada por Jesse Eisenberg, la película se centra en la figura de Mark Zuckerberg, entonces un estudiante a quien no se le daba muy bien la vida social y que pasa a crear su propio ecosistema para hacer amigos: Facebook.

Para White, que abrió una cuenta en la red social cuando estaba en la secundaria, la plataforma parecía entonces "bastante inocente".

Pero el actor de 35 años recuerda que en aquel tiempo podía ya notar la ansiedad y la inseguridad que provocaba en sus amigos el quién sigue a quién y cuántos seguidores tiene cada uno.

"Parecía una idea nueva, y ahora es la forma en que evaluamos todo en este mundo".

Mikey Madison, de 27 años, decidió no tener redes sociales, algo que ha mantenido hasta ahora.

Ganadora del Óscar a mejor actriz por "Anora", Madison dijo compartir "muchas de las inquietudes" de White con respecto al impacto de las redes sociales.

- "Muy angustiante" -

"The Social Reckoning", que también cuenta con actuaciones de Bill Burr, Betty Gilpin y Billy Magnussen, muestra a un Zuckerberg adulto (interpretado por Jeremy Strong), aún con limitadas habilidades sociales, pero convertido en una figura poderosa cuya creación es utilizada por miles de millones de personas.

Exhibe cómo, de acuerdo con la investigación, las prácticas de la compañía contribuyeron a la radicalización de algunos de sus usuarios.

Las revelaciones sirvieron de munición para demandas que, en algunos casos, reclamaron compensaciones millonarias.

Pero White subraya que para empresas que manejan miles de millones de dólares en ingresos, "los montos son prácticamente irrelevantes".

"Ojalá que la película lleve a la gente a hablar sobre los daños que pueden causar compañías como Facebook", dijo el actor.

"Espero que la gente le pregunte a sus amigos, a sus familiares, a sí mismos, sobre su relación con las plataformas de redes sociales (...) que comprendan mejor cómo operan estas compañías".

Wunmi Mosaku, quien encarna a una asesora de Zuckerberg, tiene expectativas similares con la cinta que llega a los cines estadounidenses este viernes.

"Las redes sociales tienen mucha responsabilidad del ambiente en el que nos encontramos", dijo Mosaku a AFP.

Para la actriz de 40 años, la película plantea interrogantes que merecen una respuesta.

"¿Qué van a hacer los gobiernos? ¿Vamos a seguir en este camino al que nos están arrastrando los multimillonarios, o vamos a poner regulaciones en marcha? (...) ¿En qué burbujas estamos, cómo nos están radicalizando y separando, y volviéndonos incapaces de comunicarnos entre nosotros?", preguntó. "Es muy angustiante".