Cámara de Diputados reconoce las trayectorias de Niní Cáffaro, Leonel Lirio y Janina Rosado

De izquierda a derecha, la diputada Dilenia Santos; Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados, el cantante Niní Cáfaro, y la exdiputada Lucía Medina Sánchez. ( CEDIDA POR LA CÁMARA DE DIPUTADOS )

La Cámara de Diputados reconoció este miércoles a Erasmo (Niní) Cáffaro, Leonel Lirio y Janina Rosado por sus trayectorias y aportes al arte y la cultura de la República Dominicana.

De acuerdo con una nota de prensa del órgano legislativo, los tres recibieron pergaminos de reconocimiento durante un acto celebrado en el Salón de la Asamblea Nacional.

Las distinciones fueron otorgadas mediante resoluciones sometidas por diferentes legisladoras y posteriormente aprobadas por la Cámara de Diputados.

La resolución que reconoce a Niní Cáffaro fue propuesta por Lucía Medina, expresidenta de la Cámara de Diputados, y destaca la trayectoria artística del cantante y su labor a nivel nacional.

En el caso del diseñador Leonel Lirio, la iniciativa fue presentada por la diputada Selinée Méndez y resalta su trayectoria en la industria de la moda, así como sus aportes al fortalecimiento de la identidad cultural y a la formación académica en el país.

Mientras que el reconocimiento a la pianista y arreglista Janina Rosado fue propuesto por la diputada Juana Castillo, quien destacó su trayectoria artística y sus contribuciones al desarrollo de la música y el arte dominicanos.

Pacheco destaca sus aportes

Durante el acto, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, expresó que constituye un honor para el órgano legislativo reconocer la trayectoria de Cáffaro, una de las figuras de la música dominicana.

Al referirse a Lirio, el legislador resaltó su trayectoria en la industria de la moda y señaló que sus diseños han llegado a personalidades nacionales e internacionales, contribuyendo a proyectar al país.

También destacó la carrera de Rosado y recordó su trabajo como pianista junto a la agrupación de Juan Luis Guerra, al tiempo que resaltó la proyección internacional alcanzada por la artista.

Cáffaro, Lirio y Rosado agradecieron las distinciones otorgadas por la Cámara de Diputados y dedicaron los reconocimientos a sus familiares, amigos y allegados, según indicó la institución.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/07/ticia-2026-10-07t194912742-06c6a3bb.jpg Reconocimiento a Leoner Lirio (CEDIDA POR LACÁMARA DE DIPUTADOS.)

Acto en la Asamblea Nacional

La diputada Dilenia Santos, presidenta de la Comisión Permanente de Reconocimientos, destacó el trabajo de los legisladores que someten este tipo de iniciativas y de los miembros de la comisión para documentar el legado de personas que se han destacado en diferentes ámbitos de la sociedad.

Al acto asistieron la exvicepresidenta de la República Margarita Cedeño; el expresidente de la Cámara de Diputados Radhamés Camacho; el exdiputado Máximo Castro; la artista Olga Lara, y Luisín Mejía, miembro del Comité Olímpico Internacional, entre otros invitados.