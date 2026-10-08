Academia Dominicana de la Lengua iniciará este sábado actividades por su centenario

Imagen del edificio de la Academia Dominicana de la Lengua Española. ( DIARIO LIBRE /ARCHIVO )

La Academia Dominicana de la Lengua (ADL) dará inicio este sábado 10 de octubre a las actividades conmemorativas de su centenario, con un acto que reunirá a académicos, intelectuales e invitados especiales en su sede, ubicada en la Ciudad Colonial de Santo Domingo.

100 años de trayectoria

De acuerdo con una nota de prensa de la institución, la actividad está pautada para las 10:00 a. m., en la Casa de las Academias, situada en la calle Mercedes número 204, donde se dará apertura formal a la programación conmemorativa de sus cien años de trayectoria.

La Academia Dominicana de la Lengua, correspondiente de la Real Academia Española (RAE), fue fundada el 12 de octubre de 1927, por lo que cumplirá cien años de su creación en 2027.

Según el comunicado, con estas actividades la institución busca reafirmar su compromiso con el estudio, la promoción y la defensa de la lengua española, así como con el desarrollo de la cultura y las letras dominicanas.

El acto del sábado marcará el inicio de las celebraciones previas al centenario de la entidad, cuya programación completa no fue detallada en la nota de prensa.