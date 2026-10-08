Con una propuesta musical cargada de ritmo y la esencia del merengue típico dominicano, el destacado artista El Prodigio presentó su nueva colaboración titulada Ta´ chula, junto al legendario merenguero Toño Rosario.

Este nuevo tema, realizado en el género y estilo musical que caracteriza a El Prodigio, reúne el talento y la energía de dos grandes exponentes de la música dominicana. Con esta canción, ellos logran una producción fresca y contagiosa que promete conquistar al público dentro y fuera del país.

En Ta´ chula, El Prodigio asume un rol integral dentro del proyecto, participando como cantante, acordeonista, autor, compositor, arreglista y productor musical, reafirmando así su versatilidad y compromiso con la innovación dentro del merengue típico.

Estreno en el Centro León

El audiovisual que acompaña esta propuesta fue realizado por el reconocido director visual King Diove , quien escogió a la Ciudad Corazón para la filmación.

, quien escogió a la para la filmación. La premier se realizó en el auditorio del Centro León de Santiago , lanzado simultáneamente en todas las plataformas digitales a nivel mundial. Para El Prodigio, Ta´ Chula representa la satisfacción de ver materializada una obra que ha creado como autor, dentro del merengue típico, el género que ha definido su vida y su carrera.

de , lanzado simultáneamente en todas las a nivel mundial. Para El Prodigio, Ta´ Chula representa la satisfacción de ver materializada una obra que ha creado como autor, dentro del merengue típico, el género que ha definido su vida y su carrera. "Hacer este tema junto a Toño Rosario le aporta un significado muy especial, por tratarse de una figura tan importante y querida de nuestro merengue; en esta canción logramos unir su voz y su estilo inconfundible con mi propuesta musical, representando un encuentro entre dos identidades artísticas dominicanas que se admiran y celebran juntas nuestra música", enfatizó.