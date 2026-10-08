Foro Caribe Naranja analiza el impacto de la inteligencia artificial en la creatividad

La sexta edición del Foro Caribe Naranja puso en el centro del debate el valor insustituible de la creatividad humana frente al avance acelerado de la inteligencia artificial y las transformaciones que esta tecnología está generando en las industrias creativas, culturales, financieras y audiovisuales.

Celebrado con el tema "Creatividad humana: lo que la IA no puede imaginar", el encuentro reunió a representantes de los sectores público y privado, especialistas internacionales, creativos, empresarios y líderes políticos, así como de distintas industrias para analizar cómo aprovechar las posibilidades de la tecnología sin desplazar las capacidades humanas que generan identidad, innovación y valor cultural. El evento se realizó este martes 6 de octubre en el Salón Churchill del Hotel InterContinental Real de Santo Domingo.

La jornada inició con las palabras de los productores Arlette Palacio, Pamela Pitizia, José Grateraux y Ángel Rosario, quienes, tras agradecer la presencia y el apoyo sostenido durante estos seis años del Foro Caribe Naranja, destacaron que aunque la tecnología amplía las posibilidades de creación, el verdadero valor continúa estando en la mirada propia, la identidad, la capacidad de formular preguntas y de decidir qué ideas desarrollar, haciendo énfasis en la necesidad de fortalecer un ecosistema creativo regional basado en la conexión entre empresas, instituciones públicas, organismos internacionales, universidades, emprendedores y creadores, así como en generar espacios para que nuevas voces puedan crecer, liderar y ser escuchadas.

A seguidas, Eduardo "Yayo" Sanz Lovatón, ministro de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), tuvo a su cargo breves palabras introductorias al evento, dando paso al primer debate del día, con el panel "Ecosistema naranja dominicano: construir mercado donde no lo hay", moderado por el periodista Roberto Cavada y conformado por los ministros Luis Miguel De Camps, de Educación; Rafael Santos Badía, de Educación Superior, Ciencia y Tecnología; y Eduardo "Yayo" Sanz Lovatón, de Industria, Comercio y Mipymes; junto a César Dargam, vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP).

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/08/eduardo-sanz-lovaton-arlette-palacio-y-jose-grateraux-0b5af6bf.jpg Eduardo Sanz Lovatón, Arlette Palacio y José Grateraux. (CEDIDA POR LOS ORGANIZADORES)

Formación de nuevas generaciones

La agenda también incorporó la formación de las nuevas generaciones de creadores mediante el audiovisual "Cómo crear aulas naranja: formando a los creadores de la economía de 2030", a cargo de la arquitecta Solange Rodríguez, directora de la Escuela de Estudios Liberales de UNIBE.

Asimismo, incluyó la serie de vídeos "Visión naranja de líderes dominicanos", con la participación de Mario de Ferrari, presidente de la Asociación Dominicana de Empresas de Comunicación Comercial (ADECC); Juan Garrigó, secretario general del Partido Revolucionario Moderno (PRM); Johnny Pujols, secretario general del Partido de la Liberación Dominicana (PLD); Giancarlo Bonarelli, de la Asociación Dominicana de Restaurantes y Marianna Vargas, directora de la Dirección General de Cine (DGCINE).

Impacto en el sector financiero

La relación entre tecnología y experiencia humana también llegó al sector financiero a través del panel "Banca humana en la era del algoritmo: diseñando experiencias que la IA no puede replicar", moderado por Fabiola Herrera y con la participación de Kelvin Fernández, vicepresidente de Canales y Estrategia Digital de Banreservas; Francisco Ramírez, vicepresidente ejecutivo de Negocios Personales y Sucursales del Banco Popular Dominicano; y José Pimentel Villar, vicepresidente sénior de Gestión de Canales del Banco BHD.

Otro de los espacios puso la mirada sobre la capacidad creativa detrás de grandes proyectos nacionales. En el encuentro uno a uno "La IA no puede vestir a un país: la creatividad detrás de los Juegos Centroamericanos", Arlette Palacio conversó con Alberto Zayas, fundador de AZ Films, sobre el componente humano y creativo que interviene en este tipo de producciones.

El impacto de la IA en las industrias audiovisuales ocupó otro de los momentos centrales de la sexta edición del Foro, con el panel "Cámara, acción, algoritmo: reinventando la industria audiovisual", moderado por el director, productor y ejecutivo de medios José E. Pintor, y con la participación de Federico Berón, AI Lead de Lantica Studios; Nicolás Lamadrid, CEO de Base Camp; y Archie López, CEO de Panamericana.

La programación incluyó además contenidos dedicados a productores de música y audiovisuales en la era de la inteligencia artificial, con la participación de Mario García Haya "Mayito", de Eme Producciones, y René Brea, de Multimedios del Caribe; así como una mirada a las ciudades y distritos creativos desde las experiencias de Kin Sánchez, Lidia Ariza y Cibeles Sánchez.

Conferencistas internacionales

El componente internacional del foro estuvo encabezado por Octavio Kulesz, experto de UNESCO, quien desarrolló la conferencia "La creatividad en la era algorítmica", colocando sobre la mesa las transformaciones que experimenta el ecosistema creativo ante la expansión de las tecnologías algorítmicas.

Kulesz expuso los principales desafíos que plantea la expansión de la inteligencia artificial para las industrias culturales y creativas, como alucinaciones de los sistemas, sesgos, desigualdad lingüística, homogeneización de los contenidos, derechos de autor y la creciente presencia de contenidos sintéticos en la web. También señaló sus posibles efectos sobre profesionales de la ilustración, fotografía, diseño, corrección y redacción, así como otros riesgos vinculados con la concentración económica, la ciberseguridad y el impacto ambiental.

Frente a este escenario, Kulesz planteó la necesidad de impulsar la alfabetización en inteligencia artificial, fortalecer la formación de los sectores creativos y combinar las competencias tecnológicas con habilidades como la creatividad, el liderazgo, el trabajo en equipo y el pensamiento crítico. De igual forma, propuso fortalecer los ecosistemas de datos, avanzar en la definición de los derechos de autor, fomentar la colaboración entre los sectores creativo y tecnológico e incorporar la voz de las industrias culturales y creativas en los planes nacionales de inteligencia artificial.

El cierre de la jornada estuvo a cargo de Diego Plazas, CSO LatAm de Havas Group, con la conferencia "La trampa de la eficiencia de la IA", uno de los temas que sintetiza el planteamiento central de esta edición: analizar el avance tecnológico no únicamente desde su capacidad para hacer los procesos más rápidos o eficientes, sino desde el lugar que continúa ocupando el pensamiento y la creatividad humana.

Plazas sostuvo que la inteligencia artificial está democratizando y acelerando la capacidad de ejecución en la industria publicitaria, pero advirtió que esta eficiencia puede convertirse en una trampa si el foco se coloca en las herramientas y los resultados visibles por encima de la idea y del proceso creativo. Asimismo, cuestionó la tendencia de utilizar la IA para resolver únicamente problemas específicos del proceso, así como la práctica de construir estrategias a partir de los proyectos que funcionan y descartar aquellos que no producen los resultados esperados.

Durante su conferencia, Plazas, quien ha trabajado en agencias de investigación, creativas y de medios, dedicándose casi exclusivamente al diseño y la planificación de estrategias, señaló además que la inteligencia artificial está interviniendo en diferentes etapas de la cadena de valor de la industria publicitaria, desde la automatización de la compra de medios y la publicidad programática hasta la producción de piezas creativas.

Resaltó que la IA está dejando de ser un elemento diferenciador por sí mismo y que el reto está en lo que las empresas y los profesionales son capaces de hacer con estas herramientas, manteniendo la idea como elemento central frente a la ejecución y el formato final.

Tanto Diego Plazas como Octavio Kulesz pusieron de relieve, desde perspectivas diferentes, la importancia del criterio humano frente a la expansión de la inteligencia artificial.

Reconocimiento

El programa de esta sexta edición incluyó un homenaje a Manuel García Arévalo, historiador, escritor y empresario dominicano.

Esta sexta edición del Foro contó con el patrocinio de BANRESERVAS, INICIA, Banco Popular.

Caribe Naranja

Caribe Naranja es una plataforma creada por Switch HAVAS y SIP Group conformada por tres proyectos que se van desarrollando durante todo el año. Además del Foro, la integran La Silla Naranja , una serie de temporada cuyo objetivo es dar visibilidad a diferentes actores de las industrias creativas y culturales del país, quienes a través de sus visiones e historias demuestran el potencial de la República Dominicana para seguir posicionándose como referente creativo del Caribe.

y conformada por tres proyectos que se van desarrollando durante todo el año. Además del Foro, la integran , una serie de temporada cuyo objetivo es dar visibilidad a diferentes actores de las industrias creativas y culturales del país, quienes a través de sus visiones e historias demuestran el potencial de la República Dominicana para seguir posicionándose como referente creativo del Caribe. El tercer proyecto es Conexión Naranja, que consiste en conversatorios puntuales que facilitan el intercambio de ideas, con la participación de expertos y personalidades de diferentes gremios de la industria creativa.