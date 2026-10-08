Netflix anuncia una nueva precuela de Bridgerton centrada en Lady Violet

Lady Violet contará su historia de amor con Edmund en la precuela de Bridgerton en Netflix ( NETFLIX.COM / AUTOR LIAM DANIEL )

El universo de Bridgerton vuelve a expandirse, esta vez para mirar hacia el pasado de uno de sus personajes más queridos.

Netflix y Shondaland anunciaron una nueva serie limitada dedicada a Lady Violet Bridgerton, la matriarca de la familia, con una historia que promete revelar uno de los grandes romances que la serie original apenas ha mostrado: su relación con Edmund Bridgerton, el hombre que fue el gran amor de su vida y padre de sus ocho hijos.

El proyecto, que por ahora figura bajo el título provisional Untitled Bridgerton Project, seguirá la fórmula que convirtió a La reina Carlota: Una historia de Bridgerton en un fenómeno internacional: una precuela centrada en un personaje conocido para profundizar en su pasado, sus decisiones y las circunstancias que moldearon su vida.

La historia llevará a los espectadores a la juventud de Violet, antes de que se convirtiera en la respetada vizcondesa Bridgerton. En ese período conocerá a Edmund y comenzará una relación que terminará definiendo buena parte de su existencia.

Para los seguidores de Bridgerton, Edmund no es un personaje desconocido, pero sí una figura rodeada de ausencias. La serie original estableció desde su primera temporada que el esposo de Violet murió prematuramente, a los 38 años, después de sufrir una reacción alérgica provocada por la picadura de una abeja.

Su muerte dejó a Violet embarazada de su octava hija, Hyacinth, mientras Anthony, el primogénito, tenía apenas 18 años y debía asumir las responsabilidades del vizcondado.

Ese episodio fue determinante para la familia y, especialmente, para Anthony, cuya historia en la segunda temporada estuvo profundamente marcada por el trauma de haber perdido a su padre.

Ahora, Netflix tendrá la oportunidad de contar la historia desde el principio: quién era Violet antes de convertirse en la viuda que conocieron los espectadores, cómo conoció a Edmund y cómo nació un matrimonio que terminó convirtiéndose en uno de los pilares de la familia Bridgerton.

La nueva producción estará encabezada por Shonda Rhimes, creadora del universo televisivo de Bridgerton, quien escribirá la serie junto a Nicholas Nardini. Ambos ejercerán como showrunners y productores ejecutivos.

También regresará Tom Verica, director y productor ejecutivo de La reina Carlota, mientras que Betsy Beers, colaboradora habitual de Rhimes en Shondaland, participará nuevamente como productora.

La posibilidad de una historia protagonizada por Violet no surgió de manera inesperada. Rhimes había señalado previamente que la matriarca tenía suficiente historia para convertirse en el centro de una nueva precuela.

La literatura también dejó abierta esa puerta. Julia Quinn, autora de las novelas en las que se basa la franquicia, exploró parte de la vida de Violet en Violet in Bloom, una historia incluida en The Bridgertons: Happily Ever After.

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¿Quién interpretará a la joven Violet?

Uno de los grandes interrogantes del proyecto es precisamente su reparto.

En Bridgerton, Violet adulta es interpretada por Ruth Gemmell, mientras que Connie Jenkins-Greig dio vida a una Violet adolescente en La reina Carlota. La precuela podría recuperar a Jenkins-Greig para continuar esa interpretación, aunque Netflix todavía no ha confirmado el elenco.

Tampoco se conoce quién interpretará a Edmund, personaje que ha tenido apariciones breves en la serie principal y que fue interpretado por Rupert Evans en escenas del pasado.

Netflix tampoco ha revelado por ahora el número de episodios ni una fecha de estreno.

El anuncio llega en un momento de especial fortaleza para la franquicia.

La cuarta temporada, protagonizada por Benedict Bridgerton —Luke Thompson— y Sophie Baek —Yerin Ha—, se estrenó en dos partes, el 29 de enero y el 26 de febrero de 2026. Según Netflix, la temporada debutó en el primer lugar de su clasificación mundial de series en inglés y alcanzó el Top 10 en 92 países.

Mientras tanto, la quinta temporada ya se encuentra en producción en Londres y pondrá el foco en Francesca Bridgerton, interpretada por Hannah Dodd, y Michaela Stirling, interpretada por Masali Baduza. La plataforma también ha confirmado una sexta temporada.

En la cuarta entrega, además, Violet tuvo su propia evolución sentimental al iniciar un romance con Lord Anderson, interpretado por Daniel Francis, una trama que permitió mostrar a la matriarca no solo como madre, sino también como mujer con deseos y una vida emocional propia.

Desde su estreno en 2020, Bridgerton se ha convertido en una de las franquicias más reconocibles de Netflix. Su éxito ha trascendido la pantalla y se ha convertido en experiencias presenciales, conciertos y espacios temáticos.

Entre ellos se encuentran The Queen´s Ball: A Bridgerton Experience y los conciertos Bridgerton Concerts by Candlelight. La plataforma también ha llevado el universo de la serie a Netflix House, sus centros de entretenimiento en Filadelfia y Dallas.

La primera y la tercera temporadas de Bridgerton permanecen, además, entre las producciones más vistas en la historia de Netflix, ocupando los puestos siete y diez de esa clasificación, respectivamente. La reina Carlota, por su parte, demostró que el público está dispuesto a regresar al pasado de los personajes cuando la historia ofrece nuevos matices.

Y ahora le toca a Violet.

Después de años viendo a la vizcondesa sostener a una familia marcada por el amor, la pérdida, el matrimonio y las obligaciones sociales, Netflix propone regresar al momento en que todo comenzó. La nueva precuela tendrá así una oportunidad singular: convertir en protagonista a una mujer cuya historia siempre estuvo presente en Bridgerton, pero que nunca había sido realmente contada.

Antes de ser Lady Bridgerton, Violet fue una joven que se enamoró. Ahora Netflix quiere contar esa historia.